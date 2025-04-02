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Bakanlık açıkladı: 20 bin Kobi’ye istihdam desteği!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 20 bin 354 KOBİ'nin, 530 bin kişilik istihdamı korumak için başvurduğu bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025
Bakanlık açıkladı: 20 bin Kobi’ye istihdam desteği!

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na 20 bin 354 KOBİ'nin, 530 bin kişilik istihdamı korumak için başvurduğunu bildirdi. KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na yapılan başvuru sayılarına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kacır, ekonominin lokomotifi KOBİ'leri desteklemeye, girişimcilerin daima yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kacır, "Emek yoğun çalışan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini korumak için hayata geçirdiğimiz programla işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz desteğe 20 bin 354 işletme, yaklaşık 530 bin istihdamı koruma taahhüdüyle başvuru yaptı" ifadesini kullandı.

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