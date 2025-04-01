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2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Stoklar güncellendi! 8 KG'si 289 TL'ye düştü

ŞOK kataloğunda terlikten klimaya, şarjlı süpürgeden temizlik ürünlerine kadar birçok fırsat ürünü dikkat çekiyor. 2-8 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle ŞOK rafları dolup taşacak.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 22:13 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 22:13
2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Stoklar güncellendi! 8 KG’si 289 TL’ye düştü

ŞOK marketler zinciri, Nisan ayının ilk haftasında da tüketicilere cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. 2 Nisan 2025 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda temizlikten kişisel bakıma, ev gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler yer alıyor.

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Stoklar güncellendi! 8 KG’si 289 TL’ye düştü

🧼 Kişisel Bakım & Temizlik Ürünleri

  • 🪥 Colgate Extra Clean Diş Fırçası – 47,50 TL

  • 🪥 Colgate Zigzag Charcoal Diş Fırçası – 36 TL

  • 🦷 Colgate Üçlü Etki Diş Macunu – 45 TL

  • 🦷 Colgate Max White Purple Diş Macunu – 66 TL

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Stoklar güncellendi! 8 KG’si 289 TL’ye düştü

  • 🧴 Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu – 65 TL

  • 🩲 Orkid Günlük Yaprak Ultra İnce – 66 TL

  • 🌙 Orkid Ekstra Hassas Koruma Gece – 119 TL

  • 🧻 Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi – 259 TL

🩴 Ev & Yaşam Ürünleri

  • 🩴 Gezer Terlik Çeşitleri – 109 TL

  • 🧼 Calor Pilli Temizlik Fırçası – 299 TL

  • 🧽 Mikrofiber Toz Alıcı – 59,95 TL

  • 🧺 Carino Terra Ütü Masası – 599 TL

  • 🧼 360 Spin Mop – 249 TL

  • 🧼 Lime Pedallı 360 Spin Mop – 499 TL

  • 🪝 Bornoz Askısı – 89,95 TL

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Stoklar güncellendi! 8 KG’si 289 TL’ye düştü

🧀 Gıda Ürünleri

  • 🫒 Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 2 L – 379 TL

  • 🧀 Mis Tam Yağlı Peynir 600 G – 135 TL

  • 🍚 Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 G – 165 TL

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Stoklar güncellendi! 8 KG’si 289 TL’ye düştü

  • 🥛 Mis Pastörize Süt 1 L – 34,50 TL

  • 🥛 Mis Pastörize Süt (Fiyat muhtemelen 3'lü) – 99 TL

  • 🧀 Çim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G – 209 TL

  • 🍕 Superfresh Pizza King 4'lü – 165 TL

  • 🍦 Magnum Mini Çeşitleri – 199 TL

  • 🥩 Ahmet İpek Soslu Dana Döner 300 G – 119,90 TL

  • 🔋 Burn Kutu – 30 TL

  • 🥜 Amigo Kabuklu Yer Fıstığı – 62,50 TL

  • ☕ Nescafe Classic Ekonomik Paket – 100 TL

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Stoklar güncellendi! 8 KG’si 289 TL’ye düştü

🧽 Ev Temizliği Ürünleri

  • 🧼 Alo Toz Deterjan 8 kg – 289 TL

  • 🧴 Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü Renkliler – 145 TL

  • 🧻 Mintax Yer Temizlik Havlusu (Mop Uyumlu) 50'li – 145 TL

  • 🪟 Mintax Mikrofiber Cam Bezi 2'li – 29,90 TL

  • 🧴 Mintax Yüzey Temizleyici Lavanta/Çiçek – 66,50 TL

  • 🧴 Mintax Sirkeli Genel Temizleyici – 42,50 TL

  • 🧼 Otomatik Mop Set – 799 TL

  • 🧹 Vileda Turbo Temizlik Seti – 1.199 TL

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Stoklar güncellendi! 8 KG’si 289 TL’ye düştü

🧺 Ev Aletleri & Elektronik

  • 🧹 Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge – 1.399 TL

  • 🧹 Pirantech Es92 Şarjlı Dik Süpürge – 2.999 TL

  • 🧼 YUI Nv602 Buharlı Temizlik Makinesi – 2.899 TL

  • 💨 Regal Luna Inverter 12000 Btu A++ Klima – 21.299 TL

  • 💨 Airfel LTXM50N 18000 BTU Inverter Klima – 38.599 TL

  • 🚰 Awox Flayer SS600 Sıcak-Soğuk Su Sebili – 3.899 TL

  • 🧺 Altus AL 7103 D 1000 Devir 7 Kg Çamaşır Makinesi – 11.299 TL

  • 🍽️ Regal BM 424 4 Program Bulaşık Makinesi – 10.799 TL

  • 💨 Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi – 899 TL

Fotoğraflar: ŞOK