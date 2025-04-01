2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Stoklar güncellendi! 8 KG’si 289 TL’ye düştü

ŞOK marketler zinciri, Nisan ayının ilk haftasında da tüketicilere cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. 2 Nisan 2025 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda temizlikten kişisel bakıma, ev gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler yer alıyor.