Yeni sezon başlıyor! Turistik Diyarbakır ekspresi ilk seferine 11 Nisan’da çıkacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin yeni sezonun ilk seferine 11 Nisan'da çıkacağını belirtti.

25 Mayıs'a kadar 8 sefer yapılacağını söyleyen Uraloğlu, "2 haftada bir karşılıklı sefer düzenlenecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferlerle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak" dedi.

NERELER GÖRÜLECEK?

Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin Malatya'da 3 saat mola vereceğini aktaran Uraloğlu, Diyarbakır'a varış saatinin ertesi gün 16.23 olarak planlandığını kaydetti. Dönüşte Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenin Elazığ Yolçatı'da 4 saat duracağına dikkati çeken Uraloğlu, "Ankara'ya varış saati ise (ertesi gün) 15.52 olacak" ifadesini kullandı.