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Türklerin konut yatırımı yaptığı ülkelerde Dubai ve Yunanistan ilk sırada!

Geçen yıl yurt dışı gayrimenkul alımı için 2 milyar 513 milyon dolar ödeyen Türkler, en çok konutu Yunanistan ve Dubai’den aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Mart 2025
Türklerin konut yatırımı yaptığı ülkelerde Dubai ve Yunanistan ilk sırada!

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Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20.5 artarak 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı. Bu rakam yeni yılın ilk ayında ise 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İKİ ÖNEMLİ NEDEN
Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, 5-10 yıl önce yurt dışından yıllık gayrimenkul alım tutarının 130 milyon dolar seviyelerinde olduğunu anımsatarak, bu rakamın katlanarak arttığını söyledi. Gayrimenkul harcamalarının nedenlerine işaret eden Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışında konut almanın birinci nedeni özgürce seyahat etmek isteyenlerin altın vize (golden visa) almak istemesi. Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarında Dubai ve Yunanistan öne çıkıyor. Yunanistan'ın tercih edilmesinin en önemli sebebi 250 bin euro yatırımla alıcıya tüm Avrupa ülkelerinin kapısının açılması. Politika gereği vize programlarını sırayla yatırım ihtiyacı olan ülkelere yönlendiriyorlar. Mesela İspanya ve Portekiz de tercih ediliyordu ancak şu an vize programlarını kapatıldı ve onların yerine Macaristan 250 bin euro karşılığında altın vize programlarını başlattı."

ORTALAMA 500 BİN DOLAR
Tekçe, ikinci neden olarak ev alıp kiraya veren yatırımcıların yönünün yurt dışına dönmesinin geldiğini kaydetti. Yurt dışındaki gayrimenkullerin genelde 300 bin dolardan başladığını kaydeden Tekçe, "Türkler ortalama bir konut için 500 bin dolar ödüyor. Gayrimenkul edinirken dikkat edilen en önemli nokta ise mülkün kira geliri üretebilmesi oluyor" ifadelerini kullandı.

7'NCİ SIRADAYIZ
Parcel Estates CEO'su Özden Çimen Türklerin son yıllarda gayrimenkul yatırımı için yönünü Dubai'ye çevirdiğini belirterek, buradaki cazip kira getirisinin ve vergisiz yatırım avantajlarının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi. Türkler'in, Dubai'de en çok gayrimenkul yapan yatırımcılar arasında Hindistan, İngiltere, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD'nin ardından 7'nci sırada olduğunu aktaran Çimen, "Bu yıl Dubai'de en fazla gayrimenkul alan ilk 5 ülke arasına girebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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