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Kültürün raylarla buluştuğu proje! Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor

Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek olan Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin ilk seferine 11 Nisan’da başlıyor. Yolcular Malatya ve Elazığ'da verilen "kültürel molalar" ile bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak. Böylelikle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni "Kültürün raylarla buluştuğu bir proje" olarak tanımladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 12:32
Kültürün raylarla buluştuğu proje! Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da yola çıkıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan 2025'te Ankara'dan yeni sezonun ilk seferine çıkacağını duyurdu.

Turistik Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor



Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti.

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor (Takvim.com.tr)Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor (Takvim.com.tr)

2025 SEZONUNDA TOPLAM 8 SEFER

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer yapacağını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan Cuma günleri, Diyarbakır'dan ise Pazar günleri hareket edecek trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak." dedi.

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor (Takvim.com.tr)Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor (Takvim.com.tr)


MALATYA VE YOLÇATI'DA TURİSTİK MOLALAR VERİLECEK

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin rotası hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin ve Malatya'da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti.

Uraloğlu, "Bu süre zarfında yolcular Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Diyarbakır'a varış saati ise 16.23 olarak planlandı. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenimiz Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Ankara'ya tahmini varış saati ise 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak" diye konuştu.

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor (Takvim.com.tr)Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor (Takvim.com.tr)

KÜLTÜRÜN RAYLARLA BULUŞTUĞU BİR PROJE

Turistik tren seferlerinin bölgesel turizmi canlandırmak açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkânı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje." ifadelerini kullandı.

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor (Takvim.com.tr)Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor (Takvim.com.tr)



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