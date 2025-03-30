Kültürün raylarla buluştuğu proje! Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da yola çıkıyor

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer yapacağını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan Cuma günleri, Diyarbakır'dan ise Pazar günleri hareket edecek trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak." dedi.

Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor (Takvim.com.tr)





MALATYA VE YOLÇATI'DA TURİSTİK MOLALAR VERİLECEK

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin rotası hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin ve Malatya'da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti.



Uraloğlu, "Bu süre zarfında yolcular Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Diyarbakır'a varış saati ise 16.23 olarak planlandı. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenimiz Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Ankara'ya tahmini varış saati ise 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak" diye konuştu.