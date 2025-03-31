Turizme Nisan dopingi: Antalya’da yeni sezon için hummalı çalışma! Hedef 18 milyon turist

Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya'da, yeni sezon için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Geçen yıl yabancı turist sayısında rekor kıran Antalya'ya bu yıl 18 milyon turist gelmesi hedefleniyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, otellerin yaz sezonu için hummalı çalışma başlattıklarını, plaj ve havuzlarda, parklarda bakım, onarım ve tadilat yapıldığını söyledi. Saatçioğlu, "Ciddi hazırlık içindeyiz. Turistleri tertemiz tesisler, havuzlar, plajlar bekliyor. Güzel bir sezon bekliyoruz, geçen yılın rakamlarının üzerine çıkarak 18 milyon turist hedefine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Şu anda gelen rezervasyonların umut verici olduğunu anlatan Saatçioğlu, Nisan ayı için yoğun rezervasyon aldıklarını, Mayıs, Haziran ve Temmuz erken rezervasyonlarının da iyi olduğunu ifade etti.