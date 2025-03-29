Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere destek veriyor: Susuz tarım hayat kurtaracak!

Birçok ülkede küresel ısınmaya karşı önlemler alınırken, en önemlisi elbette tarım alanında kendini gösteriyor. Küresel ısınma, sıcaklık artışına, yağış düzensizliklerine ve kuraklık riskinin yükselmesine neden oluyor. Bu durum, tarım alanlarında verim kaybına yol açarken, üreticileri de suya daha az bağımlı tarım yöntemlerine yönlendiriyor.



BİRÇOK ÜRÜN YETİŞİYOR

Susuz tarım, minimum su kullanımıyla tarımsal üretim yapılmasını sağlayan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Geleneksel tarımda su tüketimi oldukça yüksekken, susuz tarımda yağmur suyu, nem ve toprağın doğal su tutma kapasitesinden faydalanılarak üretim gerçekleştiriliyor. Susuz tarımda başarılı sonuçlar alınabilmesi için kuraklığa dayanıklı ve suya az ihtiyaç duyan ürünler tercih ediliyor.



DAHA SAĞLIKLI

Bu tür bitkiler, su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde bile verimli şekilde yetişebiliyor. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere susuz tarım konusunda destek vererek su kaynaklarının verimli kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, gelecekte suya daha az bağımlı üretim tekniklerinin tarımda büyük önem kazanacağını belirtiyor. ABD'li araştırmacılar, susuz tarımla yetişen ürünlerin çok daha sağlıklı olduğuna dair kanıtlanmış çalışmalar olduğuna dikkat çekti.



SUSUZ TARIMLA YETİŞEN BİTKİLER

Opuntia (Dikenli İncir)

Aloe Vera

Nohut

Mercimek

Buğday

Arpa

Ayçiçeği

Aspir

Zeytin

Badem

Lavanta

Safran

Biberiye

Ölmez Çiçeği

Keten Tohumu

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