Günlük ihracatta Bayram hediyesi! Bakan açıkladı

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK İKİNCİ GÜNLÜK RAKAMI Ticaret Bakanı Ömer Bolat , 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatının, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Türkiye, ihracat ta tarihi bir başarıya daha imza attı.

"Ramazan Bayramı'na ihracatta büyük bir başarı haberi ile giriyoruz." diyen Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Günlük ihracatta Bayram hediyesi!

Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi!

Dün, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir.

Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

İhracattaki artış ivmesi devam ediyor. Uluslararası korumacılığın çok arttığı bir ortamda, mal ve hizmetler ihracatımız ülke ekonomimizin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor.