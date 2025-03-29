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Günlük ihracatta Bayram hediyesi! Bakan açıkladı

Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi. "Ramazan Bayramı’na ihracatta büyük bir başarı haberi ile giriyoruz." diyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 10:59
Günlük ihracatta Bayram hediyesi! Bakan açıkladı

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Türkiye, ihracatta tarihi bir başarıya daha imza attı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK İKİNCİ GÜNLÜK RAKAMI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatının, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

"Ramazan Bayramı'na ihracatta büyük bir başarı haberi ile giriyoruz." diyen Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Günlük ihracatta Bayram hediyesi!

Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi!

Dün, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir.

Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

İhracattaki artış ivmesi devam ediyor. Uluslararası korumacılığın çok arttığı bir ortamda, mal ve hizmetler ihracatımız ülke ekonomimizin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor.

Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceğimizin ufku olarak belirlediği "Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı olacak" hedefi doğrultusunda, hükümetlerimizin son 22 yılda 7,5 kat arttırarak toplamda 377 milyar dolara yükseltmeyi başardığı mal ve hizmetler ihracatımız, üretim ve istihdam artışına, işsizliğin azalmasına, ülkemize kazandırdığı dövizlerle dış ticaret ve cari işlemler hesabına olumlu katkılar sağlamaya devam ediyor.

Bu vesileyle, bütün ihracatçılarımıza fedakârane ihracat başarıları için çok teşekkürler ediyoruz.

İyi ki varsınız kıymetli ihracatçılarımız! Mübarek Ramazan Bayramımız ülkemize, halkımıza ve tüm Müslüman alemine sağlık, huzur, başarı ve esenlik getirsin inşallah. Güzel Türkiye'miz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımıTicaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımı

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