THY açıkladı: Ramazan Bayramı tatilinde 395 ilave sefer düzenlenecek

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlandığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün paylaşımı (Sosyal medya)

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, 27 Mart-6 Nisan arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.