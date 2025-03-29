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Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel'e tepki yağıyor: Riyakarlığını bir kez daha gördük!

CHP, İBB'deki yolsuzluk iddialarını gölgelemek için Maltepe'de miting düzenlerken, Genel Başkan Özgür Özel’in medya ve ekonomiyi hedef alarak tehditler savurdu. Başkan Erdoğan'a "darbeci" diyerek milli iradeyi hedef alan Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de "darbe girişiminin parçası" olmakla suçladı. Özel'e tepki yağdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek MASAK raporlarına kimsenin müdahale edemeyeceğini belirtti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise CHP'nin basını tehdit ettiğini belirterek "Özgür basın nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Hiçbir tehdit, hiçbir provokasyon bizi yolumuzdan çeviremez." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 16:18 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 17:22
Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel’e tepki yağıyor: Riyakarlığını bir kez daha gördük!

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CHP, İBB'deki devasa yolsuzluk skandalını perdelemek için İstanbul Maltepe'de miting düzenledi.

ÖZGÜR ÖZEL TEHDİTLER SAVURDU
"Suç örgütü yöneticiliği" ve "rüşvet" gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek için toplanan kalabalık, skandal sloganlar atarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise teditlerine devam etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "darbeci ve cuntacı" ifadeleriyle saldırarak milli iradeyi hedef alan Özel medyayı da hedefe koyarak "boykot" tehditlerini sürdürdü.

Özgür Özelden Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğana saldırdı medyayı tehdit ettiÖzgür Özelden Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğana saldırdı medyayı tehdit etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de hedef alan Özel, "Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünüyor ya, o da bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek, MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı, o cuntanın bir parçası olmuştur." diyerek skandal ifadeler kullandı.

Özgür Özel Maltepe mitinginde tehditler savurduÖzgür Özel Maltepe mitinginde tehditler savurdu

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ YAĞIYOR
Özel'in skandal sözlerinin ardından tepki yağdı.

BAKAN ŞİMŞEK: SAVCILIK DIŞINDA KİMSENİN BİLGİSİ VE MÜDAHALESİ OLAMAZ
Özgür Özel'e yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımı

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: ÖZGÜR BASIN NUTUKLARI ATANLARIN RİYAKARLIKLARINI GÖRDÜK

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Özel'e tepki gösterdi.

"Günlerdir "özgür basın" nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük!" diyen Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Televizyonların yayın akışına müdahale ederek "son 2 dakika, son 3 dakika" diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!

"BASKIDIR ZULÜMDÜR"
Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!

Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur!

Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!

Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır.

Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir."

Ebubekir Şahin'in X paylaşımıEbubekir Şahin'in X paylaşımı

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZDEMİR: HİÇBİR TEHDİT BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİRMEZ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Hiçbir tehdit, hiçbir provokasyon bizi yolumuzdan çeviremez." dedi.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"CHP, AK Parti'ye değil Türkiye'ye muhalif.
İngiltere'nin sessizliği ile kendisini "terk edilmiş hisseden" ve ABD'ye ülkemizi şikayet eden Genel Başkan Özgür Özel, yargı sürecine saygı duymak yerine çıkmaz sokak siyasetini boykot çağrılarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye kargaşa ile değil, demokrasi ve hukuk içinde ilerleyecektir. Biz, milletin huzurunu korumak için görev yapan polisimize sahip çıktığımız gibi, hiçbir gencimizin de sokak olaylarının içine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.

Biz, tarih boyunca zor zamanlarda kenetlenen, ortak değerleriyle güçlü kalan bir milletiz. Kardeşliğimizi, ortak geçmişimizi, birbirimize olan saygımızı hedef alan provokasyonlara asla geçit vermeyeceğiz. Malazgirt'te zafer kazanan, İstanbul'u fetheden, Çanakkale'de destan yazan, 15 Temmuz gecesi sokakları hainlere dar eden milletiz! Tarihiyle, kültürüyle, inancıyla, vatanıyla bir bütün olanlarız. Hiçbir tehdit, hiçbir provokasyon bizi yolumuzdan çeviremez.

Şiddet, nefret dili ve kutuplaştırıcı söylemler bu topraklara hiçbir zaman fayda getirmedi, getirmeyecek. Türkiye, sağduyu ile büyüyecek, adalet ve demokrasi ile güçlenecek. Hep birlikte, ortak akıl ve hukuk çerçevesinde hareket ederek ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in X paylaşımıAK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in X paylaşımı

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