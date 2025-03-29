Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel’e tepki yağıyor: Riyakarlığını bir kez daha gördük!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımı
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: ÖZGÜR BASIN NUTUKLARI ATANLARIN RİYAKARLIKLARINI GÖRDÜK
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Özel'e tepki gösterdi.
"Günlerdir "özgür basın" nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük!" diyen Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Televizyonların yayın akışına müdahale ederek "son 2 dakika, son 3 dakika" diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!
"BASKIDIR ZULÜMDÜR"
Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!
Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur!
Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!
Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır.
Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir."
Ebubekir Şahin'in X paylaşımı
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZDEMİR: HİÇBİR TEHDİT BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİRMEZ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Hiçbir tehdit, hiçbir provokasyon bizi yolumuzdan çeviremez." dedi.
Özdemir şu ifadeleri kullandı:
"CHP, AK Parti'ye değil Türkiye'ye muhalif.
İngiltere'nin sessizliği ile kendisini "terk edilmiş hisseden" ve ABD'ye ülkemizi şikayet eden Genel Başkan Özgür Özel, yargı sürecine saygı duymak yerine çıkmaz sokak siyasetini boykot çağrılarıyla sürdürmeye devam ediyor.
Türkiye kargaşa ile değil, demokrasi ve hukuk içinde ilerleyecektir. Biz, milletin huzurunu korumak için görev yapan polisimize sahip çıktığımız gibi, hiçbir gencimizin de sokak olaylarının içine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.
Biz, tarih boyunca zor zamanlarda kenetlenen, ortak değerleriyle güçlü kalan bir milletiz. Kardeşliğimizi, ortak geçmişimizi, birbirimize olan saygımızı hedef alan provokasyonlara asla geçit vermeyeceğiz. Malazgirt'te zafer kazanan, İstanbul'u fetheden, Çanakkale'de destan yazan, 15 Temmuz gecesi sokakları hainlere dar eden milletiz! Tarihiyle, kültürüyle, inancıyla, vatanıyla bir bütün olanlarız. Hiçbir tehdit, hiçbir provokasyon bizi yolumuzdan çeviremez.
Şiddet, nefret dili ve kutuplaştırıcı söylemler bu topraklara hiçbir zaman fayda getirmedi, getirmeyecek. Türkiye, sağduyu ile büyüyecek, adalet ve demokrasi ile güçlenecek. Hep birlikte, ortak akıl ve hukuk çerçevesinde hareket ederek ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız."
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in X paylaşımı