Hayvancılıkta sigorta kullanımı artıyor!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvanlarda 2023'te yüzde 24.3 olan sigortalılık oranının geçen yıl yüzde 26.6'ya ulaştığını söyledi. Çelik, tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamalarının Türkiye'de Tarım sektöründe üreticilerin kayıplardan dolayı zarara uğramaması noktasında önemli katkılar sağladığını söyledi.



Çelik, son dönemde yapılan çalışmalarla küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sigorta konusunda daha bilgili hale geldiğini dile getirerek, "TARSİM tarafından yapılan eğitim çalışmalarıyla yetiştiricilerimizin sigorta konusuna bakış açıları gün geçtikçe olumlu yönde gelişiyor. 2023'te 12.7 milyon olarak kaydedilen sigortalı küçükbaş hayvan sayısı geçen yıl 14.6 milyona çıktı.



Bu artış sektörümüz açısından oldukça değerli. Sigortalı küçükbaş hayvan sayısının artmasıyla sektörümüz daha sağlam adımlarla büyüyecektir" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı koyun ve keçiler, koç ve tekeler, yapılacak risk inceleme ve değerlendirme sonucu sigortalanıyor.



Sigorta, küçükbaş hayvanlarda, her türlü hastalıklar ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, zehirlenmeler, doğal afetler ve güneş çarpması, yangın nedeniyle oluşan zararları kapsıyor.

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