SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Trakya’nın sağlık üssü oldu!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2020’de hizmete açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
Trakya’nın sağlık üssü oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2020'de hizmete açılan 114 bin 312 metrekare alana kurulu, 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım, 22 palyatif, 22 diyaliz ünitesi, 15 yenidoğan yoğun bakım servisi ve 9 çocuk yoğun bakım yatağı bulunan hastane "bölgenin sağlık üssü" olarak öne çıkıyor. Şehir hastanesi kentin yanı sıra yakın iller ve farklı ülkelerden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunuyor.

Trakya'nın en önemli sağlık merkezlerinden biri olarak dikkati çeken şehir hastanesinde 2024'te yurt içi ve yurt dışından gelen 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verildi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin ileri düzey sağlık hizmetleri alınabilen sağlık üssü olduğunu söyledi.

Şehir hastanesinin her geçen yıl daha fazla kişiye hizmet sunduğunu ifade eden Kalkan, şöyle konuştu: "2024 yılında Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizde 1 milyon 825 bin hasta sağlık hizmeti almış. Bunlardan 46 bin hastamız yatarak bu hizmeti almış olup 57 bin ameliyat gerçekleşmiştir. Bu ameliyatların 3 bin 663'ü A grubu büyük operasyonlardır. Yine kardiyoloji alanında verdiğimiz hizmetlerde de 909 hastamıza miyokart enfarktüsü tanısı konmuş olup 909 hastamıza pertkütan koroner anjiyografi yapılmıştır. Yine 49 aort diseksiyonu ameliyatı da başarıyla gerçekleştirilmiştir."

Kalkan, şehir hastanelerine sadece Tekirdağ'dan değil çevre illerden de hastaların geldiğini, sağlık hizmeti alan vatandaşların hastaneden memnun ayrıldıklarını vurguladı. Geçen yıl şehir hastanelerinden yapılan hasta sevklerinin azaldığını aktaran Kalkan, "Diğer yıllara göre sevklerimizde düşüş oldu ve artık bu hastaların işlemleri de hastanede yapıldı. Geçen yıl sağlık turizmi kapsamında 1000 kişi bizden hizmet almış. Hastanemizde evde bakım hizmetlerini gerçekleştiren sağlık ekiplerimiz 12 bin 815 hastaya hizmet vermiş" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK TURİZMİNDE DE ÖNE ÇIKIYOR
Kalkan, şehir hastanesinin başta Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Özbekistan olmak üzere yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiğini, bir önceki yıla göre geçen yıl sağlık turizmi için gelen hasta sayısında yüzde 25 artış olduğunu söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye’yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: Bizi yalnız bıraktınız terk edildik
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle buluştu
Casper
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ofisinde Hamidiye su krizi! Bu pis suları neden bırakıyorsunuz diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu
Yasa tamam sıra farkta! Bayram ikramiyesinde ikinci ödeme geliyor: Kim, ne alacak?
İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu! CHP ve muhalif kaynaklar yargıyı harekete geçirdi Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Borsa İstanbul
Yusuf Tekin’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi! D&R’ı ziyaret etti: Millet faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir
İBB’ye yönelik ’Yolsuzluk’ soruşturması: Tutuklu 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
Başkan Erdoğan kendisini görmek isteyen iki kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye hediye etti
Uludağ’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye zehirli dil uyarısı: Hiç kimse sabrımızı test etmesin | Özgür Özel siyasi vesayet altında
RTÜK’ten ayaklanma çağrısı yapan SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası
Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?
Uludağ Kervansaray Otel’de 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı: Yangın anında alarm sistemi çalışmamış
Son dakika: CHP kurumsal olarak şaibeyi kabullendi! PM’den olağanüstü kurultaya onay... İmamoğlu kararı
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu hem Mansur Yavaş’ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeli bakın şimdi ne halde! Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...