İş günü hesaplama: 20, 30, 40 iş günü ne demek, kaç güne denk geliyor?

Bankacılıktan kamu hizmetlerine, iş dünyasından eğitim hayatına kadar birçok alanda kullanılan iş günü kavramı, resmi tatiller ve hafta sonları göz önünde bulundurularak yapılan özel bir zamanlama türü. 20, 30 ya da 40 iş günü denildiğinde, bu sürelerin tam olarak kaç güne tekabül ettiği sıkça soruluyor.

İş günü; şirketlerin, kamu kurumlarının veya özel işletmelerin fiilen çalıştığı günleri ifade eder. Türkiye'de genel uygulama pazartesi ile cuma günleri arasıdır. Cumartesi, pazar ve resmi tatiller iş günü sayılmaz. Bu nedenle iş günü hesabı yapılırken hafta sonları ve bayramlar mutlaka dikkate alınmalıdır.

20 İŞ GÜNÜ KAÇ GÜNE DENK GELİR?

Bir haftada 5 iş günü bulunduğu düşünülürse:

📌 20 iş günü / 5 = 4 hafta

Yani 20 iş günü, yaklaşık olarak 28 takvim gününe denk gelir. Ancak bu süreçte bir veya birden fazla resmi tatil varsa, süre 30 güne kadar çıkabilir.

30 İŞ GÜNÜ KAÇ GÜN?

📌 30 iş günü / 5 = 6 hafta

Bu da yaklaşık 42 takvim gününe karşılık gelir. Tatillerin denk gelmesiyle bu süre 45 gün ve üzerine çıkabilir.

40 İŞ GÜNÜ

📌 40 iş günü / 5 = 8 hafta

Bu durumda 40 iş günü yaklaşık 56 takvim günü eder. Eğer bu dönemde resmi tatil sayısı fazlaysa, süreç 60 günü aşabilir.