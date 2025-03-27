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İş günü hesaplama: 20, 30, 40 iş günü ne demek, kaç güne denk geliyor?

İş dünyasında projelerin teslim tarihleri, finansal işlemler ve resmi süreçlerde en çok karşılaşılan kavramlardan biri olan "iş günü" hesaplaması, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle 20, 30 ve 40 iş günü ifadelerinin kaç takvim gününe denk geldiği, planlamalarını doğru yapmak isteyen vatandaşların gündeminde.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 16:13
İş günü hesaplama: 20, 30, 40 iş günü ne demek, kaç güne denk geliyor?

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Bankacılıktan kamu hizmetlerine, dünyasından eğitim hayatına kadar birçok alanda kullanılan iş günü kavramı, resmi tatiller ve hafta sonları göz önünde bulundurularak yapılan özel bir zamanlama türü. 20, 30 ya da 40 iş günü denildiğinde, bu sürelerin tam olarak kaç güne tekabül ettiği sıkça soruluyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

İŞ GÜNÜ NEDİR?

İş günü; şirketlerin, kamu kurumlarının veya özel işletmelerin fiilen çalıştığı günleri ifade eder. Türkiye'de genel uygulama pazartesi ile cuma günleri arasıdır. Cumartesi, pazar ve resmi tatiller iş günü sayılmaz. Bu nedenle iş günü hesabı yapılırken hafta sonları ve bayramlar mutlaka dikkate alınmalıdır.

İŞ GÜNÜ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

İş günü hesaplamasında temel alınan yöntem oldukça nettir:

-Haftalık çalışma günleri genellikle 5 gündür (Pazartesi – Cuma).

-Resmi tatiller, dini bayramlar ve özel günler hesaptan çıkarılır.

-Toplam iş günü sayısı, çalışma günlerine bölünerek haftalık karşılığı bulunur.

20 İŞ GÜNÜ KAÇ GÜNE DENK GELİR?

Bir haftada 5 günü bulunduğu düşünülürse:

📌 20 iş günü / 5 = 4 hafta
Yani 20 iş günü, yaklaşık olarak 28 takvim gününe denk gelir. Ancak bu süreçte bir veya birden fazla resmi tatil varsa, süre 30 güne kadar çıkabilir.

30 İŞ GÜNÜ KAÇ GÜN?

📌 30 iş günü / 5 = 6 hafta
Bu da yaklaşık 42 takvim gününe karşılık gelir. Tatillerin denk gelmesiyle bu süre 45 gün ve üzerine çıkabilir.

40 İŞ GÜNÜ

📌 40 iş günü / 5 = 8 hafta
Bu durumda 40 iş günü yaklaşık 56 takvim günü eder. Eğer bu dönemde resmi tatil sayısı fazlaysa, süreç 60 günü aşabilir.

İŞ GÜNÜ HESAPLAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

-Resmi yazışmalarda belirtilen sürelerin takibi için,

-Banka ve noter lemlerinde doğru zamanlamanın yapılabilmesi için,

-Proje teslimleri, sınav başvuruları ve dava süreçlerinde süre aşımı yaşanmaması adına iş günü hesabı büyük önem taşır.

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