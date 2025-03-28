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Kapalı Çarşı altın fiyatları 28 Mart | Çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları, 28 Mart 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD Başkanı Trump'ın tüm otomobil ithalatına %25 gümrük vergisi uygulama kararı, küresel ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişme, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. Haftanın son işlem gününde altın, %0,7 değer kazanarak ons başına 3.077 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları…

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 08:39 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 08:39
Kapalı Çarşı altın fiyatları 28 Mart | Çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürdü. ABD Başkanı Trump'ın otomobil ithalatına %25 gümrük vergisi getirmesi, ticaret savaşı endişelerini artırarak yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Ons altın 3.077 dolarla rekor kırarken, gram altın 3.757 TL, çeyrek altın ise 6.143 TL'den işlem görüyor. Peki gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi!

Kapalı Çarşı altın fiyatları 28 Mart | Çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 3.731 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3.731 lira, en yüksek 3.761 lira seviyelerini gördü. Şu an ise 3.757 liradan işlem görüyor.

Kapalı Çarşı altın fiyatları 28 Mart | Çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.011,0200

Satış: 6.143,2900

Kapalı Çarşı altın fiyatları 28 Mart | Çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 11.983,99

Satış: 12.286,05

Kapalı Çarşı altın fiyatları 28 Mart | Çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 24.536,00

Satış: 24.737,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 24.044,7400

Satış: 24.497,5000