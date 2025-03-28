Kapalı Çarşı altın fiyatları 28 Mart | Çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürdü. ABD Başkanı Trump'ın otomobil ithalatına %25 gümrük vergisi getirmesi, ticaret savaşı endişelerini artırarak yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Ons altın 3.077 dolarla rekor kırarken, gram altın 3.757 TL, çeyrek altın ise 6.143 TL'den işlem görüyor. Peki gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi!
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Gram altın, güne 3.731 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3.731 lira, en yüksek 3.761 lira seviyelerini gördü. Şu an ise 3.757 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 6.011,0200
Satış: 6.143,2900
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 11.983,99
Satış: 12.286,05
TAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 24.536,00
Satış: 24.737,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 24.044,7400
Satış: 24.497,5000