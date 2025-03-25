Merkez Bankası likidite senedi ihracı ne demek, ne işe yarar? Likidite senedi nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ), para politikası araçları kapsamında likidite senedi ihracına yeniden başladı. Bu adım, piyasadaki fazla likiditeyi çekmek, döviz kurlarındaki oynaklığı engellemek ve enflasyonla mücadelede para aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacı taşıyor.

Fotoğraflar: AA

🔍 LİKİDİTE SENEDİ NEDİR?

Likidite senedi, TCMB tarafından ihraç edilen kısa vadeli borçlanma senetleridir. Temel amacı, piyasadaki fazla parayı (likiditeyi) geçici olarak çekmek ve para piyasası üzerindeki kontrolü artırmaktır.

Bu senetler genellikle 91 gün vadeli olur ve iskontolu, yani nominal değerinin altında bir bedelle satılır. Vade sonunda nominal değer üzerinden ödeme yapılır.

Likidite senetleri:

TCMB'nin para politikası aracı olarak kullanılır.

İkincil piyasada işlem görebilir.

Gerekirse Merkez Bankası tarafından erken itfa edilebilir.