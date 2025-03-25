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Merkez Bankası likidite senedi ihracı ne demek, ne işe yarar? Likidite senedi nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki likidite fazlasını çekmek ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları sınırlamak amacıyla yeniden likidite senedi ihraç edeceğini duyurdu. Son düzenlenen ihalede 50 milyar TL'lik 30 gün vadeli likidite senedi ihracı planlanırken, piyasadan gelen 18,4 milyar TL'lik talep kabul edildi.

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Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 09:24
Merkez Bankası likidite senedi ihracı ne demek, ne işe yarar? Likidite senedi nedir?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası araçları kapsamında likidite senedi ihracına yeniden başladı. Bu adım, piyasadaki fazla likiditeyi çekmek, döviz kurlarındaki oynaklığı engellemek ve enflasyonla mücadelede para aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacı taşıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔍 LİKİDİTE SENEDİ NEDİR?

Likidite senedi, TCMB tarafından ihraç edilen kısa vadeli borçlanma senetleridir. Temel amacı, piyasadaki fazla parayı (likiditeyi) geçici olarak çekmek ve para piyasası üzerindeki kontrolü artırmaktır.

Bu senetler genellikle 91 gün vadeli olur ve iskontolu, yani nominal değerinin altında bir bedelle satılır. Vade sonunda nominal değer üzerinden ödeme yapılır.

Likidite senetleri:

TCMB'nin para politikası aracı olarak kullanılır.

İkincil piyasada işlem görebilir.

Gerekirse Merkez Bankası tarafından erken itfa edilebilir.

🧾 LİKİDİTE İHRACI NE ANLAMA GELİYOR?

Likidite senedi ihracı, Merkez Bankası'nın piyasaya TL cinsi kısa vadeli borçlanma senetleri sunarak fazla parayı çekmesini ifade eder. Böylece piyasadaki para arzı daraltılır, bu da:

-Enflasyonist baskının hafifletilmesine,

-Döviz kurunun dengelenmesine,

-Para politikası sinyallerinin güçlendirilmesine katkı sağlar.

Bu uygulama, Merkez Bankası Kanunu'nun 52. maddesine dayanır. Kanuna göre TCMB, 91 günü geçmeyen vadelerde ve yalnızca para politikası amaçlı olacak şekilde bu tür senetleri ihraç edebilir.

📈 GÜNCEL İHALE DETAYLARI

TCMB, 24 Mart 2025 tarihinde 30 gün vadeli 50 milyar TL tutarında bir likidite senedi ihalesi açtı.

-Kabul edilen teklif: 18,4 milyar TL

-Ortalama basit faiz: %47,69

-Bileşik faiz: %59,65

Bu oranlar, piyasada sıkılaştırıcı bir para politikası duruşunun sürdüğünü gösteriyor. Merkez Bankası, bu tür hamlelerle kur istikrarı sağlamak ve iç talebi kontrollü biçimde yönetmek istiyor.

🔄 EKONOMİK ETKİLERİ NELER?

Likidite senedi ihracıyla amaçlanan başlıca etkiler şunlardır:

-TL arzının daraltılması → enflasyonun kontrol altına alınması

-Döviz talebinin dengelenmesi → kur dalgalanmalarının sınırlandırılması

-Faiz politikasının etkinliğinin artırılması

Bankacılık sistemindeki fazla rezervlerin geçici olarak TCMB'ye yönlendirilmesi

Uzmanlara göre bu tür adımlar, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yönetilmesinde kritik rol oynuyor.

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