Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişlerini yapabilmek ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Memurlar ve emekliler maaşlarının bayram öncesinde erken ödenip ödenmeyeceğini öğrenmek için dikkatle gelişmeleri takip ediyor.
Giriş Tarihi: 24.03.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:26