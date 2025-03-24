Kadraj Galeri Kadraj İkon Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişlerini yapabilmek ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Memurlar ve emekliler maaşlarının bayram öncesinde erken ödenip ödenmeyeceğini öğrenmek için dikkatle gelişmeleri takip ediyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:26
Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!

2025 Ramazan Bayramı 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bu durum memur maaşlarının bayram öncesinde erken ödenip ödenmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alırken bayramın maaş ödeme tarihine yakın bir döneme denk gelmesi nedeniyle maaşların öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor.

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!

Erken Ödeme Mümkün Mü?
Geçen yıl memur maaşları Ramazan Bayramı'na rağmen belirlenen tarihte yani 15 Nisan'da hesaplara yatmıştı. Bu yıl için de benzer bir durumun yaşanması bekleniyor.

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!

Ancak ilgili bakanlıklar veya yetkililerden henüz maaş ödemelerinin erken yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!

MEMUR EMEKLİSİNE ERKEN MAAŞ
Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.

Memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Açıklanan takvime göre memur emeklileri bayram ikramiyeleriyle birlikte erken maaş da almış olacak.

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!

Emekli Maaşları ve Diğer Ödemeler
Memurlar dışında emeklilerin maaş ödemeleri de takvimlere göre yapılıyor.