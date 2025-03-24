Tantanacı ekonomistlere ters köşe! Yurt içinde piyasalar haftaya pozitif başladı

Yurt içinde piyasalar haftaya pozitif başlarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı.

BORSAYA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçen haftayı sert düşüşle tamamlayan BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1,35 yükselişle 9.167,00 puandan başladı.

Açılış sonrasında yükselişi yüzde 3'ü aşan BIST 100 endeksi 9.300 puanın üzerine çıktı.

Bankacılık endeksi de yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, bunların arasında en çok kazandıran yüzde 5,80 ile ulaştırma oldu.

Öte yandan geçen hafta 1 yılın zirvesini test eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de haftanın ilk işlem gününde 317,6 baz puana kadar geriledi.