SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tantanacı ekonomistlere ters köşe! Yurt içinde piyasalar haftaya pozitif başladı

CHP'li İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası tantanacı ekonomistlerin beklediği olmadı. Yurt içinde piyasalar haftaya pozitif başlarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 15:24 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 15:35
Tantanacı ekonomistlere ters köşe! Yurt içinde piyasalar haftaya pozitif başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yurt içinde piyasalar haftaya pozitif başlarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı.

BORSAYA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Geçen haftayı sert düşüşle tamamlayan BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1,35 yükselişle 9.167,00 puandan başladı.

Açılış sonrasında yükselişi yüzde 3'ü aşan BIST 100 endeksi 9.300 puanın üzerine çıktı.

Bankacılık endeksi de yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, bunların arasında en çok kazandıran yüzde 5,80 ile ulaştırma oldu.

Öte yandan geçen hafta 1 yılın zirvesini test eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de haftanın ilk işlem gününde 317,6 baz puana kadar geriledi.

Borsa İstanbul (AA)Borsa İstanbul (AA)

Bu arada dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tedbir kararları açıklanırken, Borsa İstanbul da emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik yaptı.

SPK'den dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

SPK (AA)SPK (AA)

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 liradan 0,50 liraya yükseltti.

Analistler, söz konusu uygulamanın algoritmaların alım-satım bandını daraltabileceğini ifade etti.

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyesi bankaların temsilcilerinin bir araya gelmesi ve alınan önlemlerin piyasalardaki endişeyi azaltıcı gelişmeler olduğunu belirtti.

Yerli yatırımcının risk iştahının bozulmaması adına dün atılan adımların önemli olduğunu vurgulayan Çalışır, şu an bunun pozitif etkilerinin görüldüğünü aktardı.

Borsa İstanbul (AA)Borsa İstanbul (AA)

Bu etkilerin kısa vadeli olabileceğini, bu hafta boyunca devam edebileceğini dile getiren Çalışır, ancak borsada aşağı yönlü seyri de sınırlayabileceğini söyledi.

Çalışır, yatırımcı endişesi ve panik satışların önüne geçmek için atılan adımların olumlu olduğunu kaydetti.

TCMB (AA)TCMB (AA)

Orta vadede TCMB'nin nisan ayındaki faiz kararı toplantısında vereceği mesajlar, ay başında açıklanacak enflasyon rakamları ve kur tarafındaki seyrin önemli olacağını aktaran Çalışır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TCMB, yerli bireysellerin dolarize olmaması için önemli kararlar aldı ve ara toplantı kararıyla fonlama maliyetini yukarı çekti yani yerli yatırımcının asla dövize talep göstermemesi gerektiğini ve enflasyon beklentileri bozulursa daha da fazla sıkılaşacağını söyledi. Bunlar aslında TCMB'nin hala politikasını sürdüreceğine yönelik en büyük güvencesi. Bu anlamda ben bireysellerin dolarize olması için bir gerekçe göremiyorum. Bireysellerde bir dolar talebi olacağını düşünmüyorum."

Çalışır, nisan ayında açıklanacak enflasyon rakamları ve TCMB'nin faiz kararı toplantısı sonrasında biraz daha öngörülebilir bir ortam olacağı öngörüsünde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine başladı! Masada İBB’deki yolsuzluk, İmamoğlu’nun tutuklanması ve Özgür Özel’in sokak çağrısı var!
AK Parti’den CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar
Casper
CHP’de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu
Şehzadebaşı Camii ve haziresine alçak saldırı! Vali Gül incelemelerde bulundu
CHP’de Özgür Özel Ekrem ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş’ı ıskartaya çıkarıp Ben de yarıştayım dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor
Borsa İstanbul
Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüleri
Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi
Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokaklara döküldü! 123 polis yaralandı bin 133 şüpheli gözaltına alındı
Tek dertleri Ramazan’da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii’nin duvarına işedi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi: Google’a karşı yayıncılarımızın yanındayız
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı: Hakimlik kararına ulaşıldı! Yerine kim gelecek? İşte seçim tarihi
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM’de: CHP’nin Paris partysindeki şarabın faturası 28 milyon TL!
Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çetesi 15 dairesine çöktü!
İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat!
Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı
CHP’de İmamoğlu’nu aklama tiyatrosu! Ön seçim sirkinden enstantaneler... Özel’in ayrı Kılıçdaroğlu’nun ayrı Yavaş’ın ayrı hesabı var