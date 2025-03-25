Ramazan Bayramı’nda karayolu trafiği Akıllı Ulaşım Sistemleri ile anlık takip edilecek

Ramazan Bayramı'nda ulaşım AUS ile takip edilecek (Takvim.com.tr)

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ SÜRESİNCE YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINA ARA VERİLEBİLECEK.

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, daha önce yapılan işaretlemelerin ise gözden geçirildiğini söyledi. Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceklerinin de altını çizdi.

TRAFİK İŞARETLERİ VE LEVHALARININ KONTROLÜ YAPILDI

Karayolu ağının kontrol edilerek trafik işaret levhalarında, oto korkuluklarında, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklerin tamamlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: