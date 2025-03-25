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Ramazan Bayramı'nda karayolu trafiği Akıllı Ulaşım Sistemleri ile anlık takip edilecek

Ramazan Bayramı yaklaşırken tatilde trafiği denetimi hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trafiği Akıllı Ulaşım Sistemleri ile anlık olarak takip edeceklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde Turuncu Ekiplerin 7/24 esasına göre çalışmaya devam edeceğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 12:28 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 12:29
Ramazan Bayramı’nda karayolu trafiği Akıllı Ulaşım Sistemleri ile anlık takip edilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayollarında alınan Ramazan Bayram'ı tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, bayram tatilinde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle ulusal karayolu ağında tüm önlemlerin alındığının altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)

Vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için bütün tedbirleri aldıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"En yoğun seyahatin gerçekleştiği karayollarında Turuncu Ekiplerimiz 7-24 esasına göre çalışmaya devam edecek. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezinde, her bayram tatilinde olduğu gibi anlık izleme ve takiplerin yapılacağını kaydeden Uraloğlu, "Karayolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor." şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı'nda ulaşım AUS ile takip edilecek (Takvim.com.tr)Ramazan Bayramı'nda ulaşım AUS ile takip edilecek (Takvim.com.tr)

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ SÜRESİNCE YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINA ARA VERİLEBİLECEK.
Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, daha önce yapılan işaretlemelerin ise gözden geçirildiğini söyledi. Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceklerinin de altını çizdi.

TRAFİK İŞARETLERİ VE LEVHALARININ KONTROLÜ YAPILDI
Karayolu ağının kontrol edilerek trafik işaret levhalarında, oto korkuluklarında, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklerin tamamlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Takvim.com.tr)

"Kirlenen levhaların ve görünürlüğü azalan trafik işaretlerinin görünür olmasını sağladık. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek sel sularının taşıt yolundan aştığı sınırlı ve istisnai durumlarda, taşıt yolu kenarına su seviyesinin üzerinde olacak şekilde sık aralıklarla onarım yaklaşım levhaları yerleştirildi. Değişik nedenlerle taşıt yolundaki daralmalarda ise, heyelan nedeniyle trafiğe elverişli olmayan kısımlarda onarım yaklaşım levhaları kullanılarak trafik yönlendirilecek."

Ana AUS Merkezi (Takvim.com.tr)Ana AUS Merkezi (Takvim.com.tr)

"TRAFİK GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"
Bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla alınan önlemlerin yanı sıra sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamak sizlerin, sevdiklerinizin ve trafikteki diğer insanların güvenliği için hayatidir." dedi.

Uraloğlu, sürücülerin yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymalarının ve belirtilen hız limitini aşmamalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Uraloğlu, tatil gidiş ve dönüşlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmalarının belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturduğunun altını çizerek, "Ayrıca vatandaşlarımız ülke genelinde yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web sitesindeki 'Yol Durumu' bölümünden takip edebilirler." şeklinde konuştu.

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