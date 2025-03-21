Başkan Erdoğan üreticiye destek verileceğini açıkladı: 1 milyar dolarlık hibeyi kapsayan paketin detayları ortaya çıktı!

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Tarım sektörü, kırsal kalkınmaya sağlanacak 18.5 milyar liralık destek ve üreticilere aktarılacak 1 milyar dolar hibeyle güç bulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kırsal kalkınma ve tarım projeleri için yeni paketi açıklarken, gözler bu paketin detaylarına çevrildi. Tarım Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler, gıda arz güvenliğinin önemini artırdı.

Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)



135 MİLYARLIK BÜTÇE

Bakanlık da bu kapsamda başlattığı yeni modele yönelik çalışmalarında son aşamaya geldi. Hayvansal ve su ürünleri üretiminde Ocak 2024 itibarıyla, bitkisel üretimde de bu yıl planlı üretim modeline geçildi. Planlı üretim kapsamında, havzalarda yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesinde toprak, topoğrafya, su varlığı ve sulama imkanları dikkate alındı.