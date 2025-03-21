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Başkan Erdoğan üreticiye destek verileceğini açıkladı: 1 milyar dolarlık hibeyi kapsayan paketin detayları ortaya çıktı!

Başkan Erdoğan’ın açıkladığı yeni paketle tarım sektörü güçlenecek. Kırsal kalkınmaya 18.5 milyar liralık desteği, üreticilere 1 milyar dolarlık hibeyi kapsayan paketin detayları belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mart 2025
Başkan Erdoğan üreticiye destek verileceğini açıkladı: 1 milyar dolarlık hibeyi kapsayan paketin detayları ortaya çıktı!

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Tarım sektörü, kırsal kalkınmaya sağlanacak 18.5 milyar liralık destek ve üreticilere aktarılacak 1 milyar dolar hibeyle güç bulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kırsal kalkınma ve tarım projeleri için yeni paketi açıklarken, gözler bu paketin detaylarına çevrildi. Tarım Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler, gıda arz güvenliğinin önemini artırdı.

Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)

135 MİLYARLIK BÜTÇE
Bakanlık da bu kapsamda başlattığı yeni modele yönelik çalışmalarında son aşamaya geldi. Hayvansal ve su ürünleri üretiminde Ocak 2024 itibarıyla, bitkisel üretimde de bu yıl planlı üretim modeline geçildi. Planlı üretim kapsamında, havzalarda yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesinde toprak, topoğrafya, su varlığı ve sulama imkanları dikkate alındı.

Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)

Tarımsal destekler de bu çerçevede yeniden düzenlenerek daha etkin ve sade yapıya kavuşturuldu. Hayvansal ve bitkisel üretimde yeni tarımsal destekleme modeli devreye alındı. Bütçede de önemli artış yapıldı, 2025 yılı tarımsal destekleme bütçesi 135 milyar liraya çıkarıldı. Bakanlık, bu çalışmaların önemli bir ayağı olarak da kırsal kalkınmanın artırılmasına yönelik adımlar atıyor.

Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)

25 MİLYARLIK YATIRIM
Uygulanan kırsal kalkınma programlarında yüzde 50 ile 100 arası hibe veriliyor. Bu kapsamda, 2025 yılında ulusal bütçeden ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle yaklaşık 18.5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği verilecek. Böylece yaklaşık 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin istihdam imkanı oluşturulacak.

Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)

NERELERDE KULLANILACAK?
Bu yıldan itibaren 5 yıl boyunca tarım sektörünün çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolarlık kaynak da çiftçilere hibe olarak verilecek. Söz konusu desteğin 600 milyon doları, Türkiye genelinde Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'nde kullanılacak. Depremden Etkilenen İllerde Tarım ve Gıda Sektörünün Ayağa Kaldırılması Projesi için de 250 milyon dolar ayrılacak.

Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)Başkan Erdoğan, Beştepe'de iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. (AA)

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi için ise 75 milyon dolar sağlanacak. 1 milyar dolarlık hibe kapsamında Fırat Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi de devreye alınacak.

Başkan Erdoğandan iftar sofrasında çiftçilere müjde: 1 milyar dolar hibe 18,5 milyar TL destek kalkınma desteğiBaşkan Erdoğandan iftar sofrasında çiftçilere müjde: 1 milyar dolar hibe 18,5 milyar TL destek kalkınma desteği
Başkan Erdoğan'dan iftar sofrasında çiftçilere müjde: 1 milyar dolar hibe 18,5 milyar TL destek kalkınma desteği

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