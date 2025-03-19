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Başkan Erdoğan'dan iftar sofrasında çiftçilere müjde: 1 milyar dolar hibe 18,5 milyar TL destek kalkınma desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen çiftçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde çiftçilerin mahsullerini yakaran FETÖ'cülere geçit vermediğini belirten Başkan Erdoğan, "Çiftçilerimizin fedakarlığını unutmayacağız." dedi. "Tarım bitti" yalanına sert tepki gösteren Erdoğan, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da lider olduğunu ifade etti. Çiftçilere müjdeleri peş peşe sıralayan Başkan Erdoğan, "2025 yılında 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz." şeklinde konuştu. Erdoğan, bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynağın çiftçilere hibe olarak verileceğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 20:15 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 20:45
Başkan Erdoğan’dan iftar sofrasında çiftçilere müjde: 1 milyar dolar hibe 18,5 milyar TL destek kalkınma desteği

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen çiftçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan çiftçiler ile iftar programında konuştu!

1 MİLYAR DOLAR HİBE 18,5 MİLYAR TL DESTEK
Başkan Erdoğan, bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynağın çiftçilere hibe olarak verileceğini bildirdi. Erdoğan, "2025 yılında 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Kırsala yaklaşık 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizleri bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Buradan vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen çiftçi kardeşlerimize selamlar gönderiyorum.

ÇİFTÇİLER 15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLERE GEÇİT VERMEDİ
Çiftçi kardeşlerimize en sancılı dönemlerde, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz'da darbecileri engellemek için mahsullerini ateşe veren çiftçilerimizin fedakarlığını unutmayacağız.15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik. O karanlık gece de darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takip edilen seviyeye beraber getirdik. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsım ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz. 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Tarıma ve çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri verme gayretindeyiz.

TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA LİDERİZ
Verimli kaliteli üretimin artması için 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025'de 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9 Avrupa'da 3. sıradayız. Üretimdeki başarılarla birlikte tarım orman sektörümüz Türkiye ortalaması üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Tarım bitti iftirası atılan Türkiye, tarım hasılasında bugün Avrupa'da lider, dünyada ise 8.sıradadır. 2002de ülke olarak 1 yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz. 186 ülkeye 2 bin 252 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Tohumculukta 104 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İdrakleri kapanmamış olanlar için bu rakamlar kafidir. Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup hükümetlerimizi ve sektörü karalamaya devam ederler. Muhalefetin perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır. Amacımız vatandaşımızın kaliteli ürüne ulaşmasıdır. Bakanlığımız ürünleri vatandaşlara taklitle sunanlara karşı denetim seferberliği başlattı.

FAHİŞ FİYATA GÖZ YUMMAYACAĞIZ
Taklit yapılan sağlıksız ürünler anlık olarak yayınlanıyor. Fahiş fiyatla mücadelemizde hız kesmeden sürüyor. Ramazan öncesinde bir dizi tedbir aldık. Ticaret bakanlığımız hazine ve maliye bakanlığımız fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili incelemeler başlattı. İnşallah ramazan ayından sonra da mücadelemiz sürecek. Tarımda plansız üretimden kaynaklı sorunların giderilmesi için devrim niteliğindeki düzenlemeyi geçen yıl uygulamaya koyduk. Düzenlemeyle bu ürün elde kaldı gibi şikayetlerin önüne geçeceğiz. Yeni destekleme modelimizi de paylaştık. Artık çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden biliyor ürün ekim planını buna göre yapıyor. Üretim planlamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içinde daha iyi göreceğiz. 4 koldan devredeyiz, fahiş fiyata göz yummayacağız. Tarım politikalarımızın merkezine suyu alıyoruz. 22 yılda 3 trilyon 350 milyar maliyetli su ve sulama tesisini hizmete aldık. Bu yıl içinde 321 tesisi daha hizmete sunacağız. Tarım sigortasının ehemmiyetini tekrar hatırlatıyor, yaptırmayanları yaptırmaya davet ediyorum

2025 YILI KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ MÜJDESİ
2025 yılında 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Kırsala yaklaşık 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız.

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Başkan Erdoğan’dan iftar sofrasında çiftçilere müjde: 1 milyar dolar hibe 18,5 milyar TL destek kalkınma desteği
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