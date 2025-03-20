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Borsa İstanbul yükselişe geçti | 20 Mart BIST 100

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör operasyonunun ardından dalgalanan Borsa İstanbul yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 değer kazanarak 10.062,42 puana çıktı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 13:30 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 13:30
Borsa İstanbul yükselişe geçti | 20 Mart BIST 100

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 değer kazanarak 10.062,42 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 202,13 puan ve yüzde 2,05 artışla 10.062,42 puana yükseldi.

İŞLEM HACMİ 110 MİLYAR OLDU
Toplam işlem hacmi 110 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,12 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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