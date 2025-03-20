Borsa İstanbul yükselişe geçti | 20 Mart BIST 100

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 202,13 puan ve yüzde 2,05 artışla 10.062,42 puana yükseldi.

İŞLEM HACMİ 110 MİLYAR OLDU

Toplam işlem hacmi 110 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,12 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.