Vadeli döviz satışı nedir? TL uzlaşmalı vadeli döviz ne demek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

TL Uzlaşma lı Vadeli Döviz Alım-Satım işlemleri, vade sonunda tarafların anaparaları el değiştirmediği ve TL cinsinden nakdi uzlaşma esasına dayanan bir türev üründür.

AA

Vadeli döviz satışı nedir?

Bir para biriminin, başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen anlaşma sonucu yapılan işlemlerdir.