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Vadeli döviz satışı nedir? TL uzlaşmalı vadeli döviz ne demek?

Merkez Bankası döviz piyasasının sağlıklı çalışması ve döviz kurlarındaki oynaklıkların azaltılması amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladığını açıkladı. Gelişmenin hemen ardından Vadeli döviz satışı nedir? TL uzlaşmalı vadeli döviz ne demek? soruları araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 12:37
Vadeli döviz satışı nedir? TL uzlaşmalı vadeli döviz ne demek?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Alım-Satım işlemleri, vade sonunda tarafların anaparaları el değiştirmediği ve TL cinsinden nakdi uzlaşma esasına dayanan bir türev üründür.

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Vadeli döviz satışı nedir?

Bir para biriminin, başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen anlaşma sonucu yapılan işlemlerdir.

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