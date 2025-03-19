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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör bağlantılı kent uzlaşısı ve yolsuzluk operasyonu başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra aralarında siyasetçi, gazeteci, ihaleci ve sanatçılardan da olduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı. PİYASADA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Operasyonla eş zamanlı olarak Borsa İstanbul, döviz ve altın piyasasında hareketlilik yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Takvim.com.tr Arşiv) HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA: GEREKEN HER ŞEY YAPILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.