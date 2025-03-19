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Altın, dolar, euro... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın, dolar, euro ve Borsa İstanbul'da yaşanan hareketliliğin ardından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 12:07
Altın, dolar, euro... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör bağlantılı kent uzlaşısı ve yolsuzluk operasyonu başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra aralarında siyasetçi, gazeteci, ihaleci ve sanatçılardan da olduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı.

PİYASADA HAREKETLİLİK YAŞANDI
Operasyonla eş zamanlı olarak Borsa İstanbul, döviz ve altın piyasasında hareketlilik yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Takvim.com.tr Arşiv)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Takvim.com.tr Arşiv)

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA: GEREKEN HER ŞEY YAPILIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Piyasalar hareketlendiPiyasalar hareketlendi

Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

PİYASALARDA SON DURUM

Dolar son durum

Euro son durum

Altın son durum

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