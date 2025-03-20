Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C’li olan emekli kök maaşı hesaplama

Emekliler, 2025 Ocak ayında yeni maaş tutarını alırken Şubat ayında zamlı maaşları hesaplarına yattı. Bununla birlikte vatandaşlar, 4A-4B-4C'li olan emekli kök maaşı hesaplama ve en düşük emekli maaşı ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki emekli maaşı ne kadar? İşte konuya dair bilgiler…

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Kök maaş nasıl hesaplanır?

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam oranı, altı aylık enflasyon farkı ve yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu zammın ardından, emeklilerin mevcut maaşına enflasyon farkı eklenip, yüzde 4 oranında ek zam uygulanacak. Böylece maaş hesaplarına yansıyacak rakam belirlenecek. Ancak, eğer bir emeklinin maaşı 14 bin 469 liranın altındaysa, Hazine desteğiyle maaşı tamamlanacak ve en düşük emekli maaşı bu tutara çıkarılacak.