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Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C'li olan emekli kök maaşı hesaplama

2025 yılı emekli maaşı zammı, Ocak ayında açıklanan enflasyon oranlarına göre belirlendi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı için emekli maaşlarına %15,75 oranında bir artış yapıldı. Bu artış, özellikle SGK 4A, 4B, 4C kapsamında yer alan emekliler için geçerli olacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ne kadar? İşte hesaplaması…

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 16:00
Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C’li olan emekli kök maaşı hesaplama

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Emekliler, 2025 Ocak ayında yeni maaş tutarını alırken Şubat ayında zamlı maaşları hesaplarına yattı. Bununla birlikte vatandaşlar, 4A-4B-4C'li olan emekli kök maaşı hesaplama ve en düşük emekli maaşı ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki emekli maaşı ne kadar? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3.000 TL'den 4.000 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bu artışa ilişkin yasal düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'da onaylanacak ve Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bayram ikramiyesinin, Ramazan Bayramı arefe günü öncesinde, 24-28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Kök maaş nasıl hesaplanır?

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam oranı, altı aylık enflasyon farkı ve yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu zammın ardından, emeklilerin mevcut maaşına enflasyon farkı eklenip, yüzde 4 oranında ek zam uygulanacak. Böylece maaş hesaplarına yansıyacak rakam belirlenecek. Ancak, eğer bir emeklinin maaşı 14 bin 469 liranın altındaysa, Hazine desteğiyle maaşı tamamlanacak ve en düşük emekli maaşı bu tutara çıkarılacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Örneğin kök maaşı 12 bin lira olan bir emeklinin maaşı hesabı şu şekilde:

◾ Kök aylık: 11.500 TL

◾ Enflasyon zamlı maaş: 13.311

◾ Yüzde 4 ek zam: 532

◾ Toplam maaş: 13 bin 843 lira

◾ Hazine desteği: 626

◾ Hesaba yatacak ödeme: 14 bin 469

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

E-devletten maaş nasıl öğrenilir?

E-Devlet üzerinden "Emekli Ödeme Bilgileri" bölümüne giriş yaparak, emekli maaşınızla ilgili detayları görebilirsiniz. Burada, emekli bilgilerinizin bulunduğu kısımda ek ödeme miktarını inceleyebilirsiniz. Görülen bu rakamı 25 ile çarptığınızda yeni kök aylığınız hesaplanır, 26 ile çarptığınızda ise ek ödeme aylığınız belirlenmiş olur. Bu şekilde, emekli maaşınızın tam tutarını öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET MAAŞ BORDROSU (LİNK)

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