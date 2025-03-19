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Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak?

Memur annebabalar için yarı zamanlı çalışmayı başlatacak, detaylarını ilk kez TAKVİM’in duyurduğu yönetmelik taslağı bakanlıkların görüşüne açıldı. Yarı zamanlı çalışabilecek meslek sayısı artarken, düzenlemeye son şekli Cumhurbaşkanlığı’nda verilecek.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mart 2025
Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak?

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Özel sektörden sonra kamu görevlilerine de çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma imkanı için geri sayım başladı. Kamuda yarı zamanlı çalışmayı başlatacak yönetmelik hazırlığında sona yaklaşıldı.

Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)

Detaylarını ilk kez TAKVİM'in duyurduğu yönetmelik taslağı son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili bürokratların katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alınmıştı. Ardından taslak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları tarafından masaya yatırıldı, üzerinde çalışıldıktan sonra da bakanlıkların görüşüne açıldı.

Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)

Memur anne-babalara yarı zamanlı çalışmayı başlatacak düzenlemeye ilişkin görüşlerin alınmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı'nda bir toplantı daha yapılacak. Yönetmeliğe son nokta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nde gerçekleştirilecek bu toplantıda konulacak. Ardından düzenleme karar için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemine alınacak.

Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)

KİMLER EKLENDİ?
TAKVİM'in geçtiğimiz ay gündeme taşıdığı yönetmelik taslağında, yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ve bu haktan yararlanamayacak memurlar yer alıyor. Edinilen bilgiye göre, hizmet sınıflarından gelen talepler üzerine askeri personel, polisler ve sağlık çalışanlarının da yarı zamanlı çalışma yapabilecek memurlar arasına alınması benimsendi. Yarı zamanlı çalışma yapabilecek memurlara ilişkin nihai karar çalışmaların tamamlanmasının ardından son toplantıda verilecek.

Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)

Kapsamın daha da genişleyip genişleyemeyeceği burada netlik kazanacak. Yönetmelik taslağına göre; yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun; kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması ya da bir çocuğu evlat edinmesi, çocuğunun sağ olması, kadro unvanının da yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanacaklar arasında olması gerekecek. Yarı zamanlı çalışma; memurun analık izninin (çoğul doğum ya da çocuğun engelli doğması halinde buna ilişkin izinlerin), eşi doğum yapanın ise babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar olan süreyi kapsayacak.

Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)

Memur bu dönemin herhangi bir periyodunda yarı zamanlı çalışmayı talep edebilecek. Yönetmelik öncesinde anne ya da baba olan memurlar da, talebi üzerine bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yarım zamanlı çalışma dönemi içinde bu haktan yararlanabilecek. Talep, bir ay öncesinden dilekçe ile kuruma bildirilecek.

Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)

NASIL ÇALIŞILACAK?
Memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Bu süre haftanın belirli günleri tam çalışma veya her güne yayılmış kısmi süreli çalışma şeklinde olabilecek. Yetkili amir, çalışma saatleri ve usulünde, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilecek. Yarım zamanlı çalışan kadın memura ayrıca süt izni verilmeyecek.

Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak? (AA)

MALİ HAKLAR NE OLACAK?
Yarı zamanlı çalışan memura, yarı zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak.

Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?

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