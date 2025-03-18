AJet’ten yurt dışına ucuza uçak bileti kampanyası! 19 Euro’dan başlayan fiyatlar!

AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman, hangi rotalar var gibi sorular şimdiden yaz planı çıkaracakların gündeminde. 27.500 koltuk sayısı ile sınırlandırılan kampanyada satışlar 2 gün sürecek. Yaz dönemini kapsayan seyahat tarihleri ise planlanmaya başladı.

AJET'TEN YAZ KAMPANYASI!

19 EUR/USD'den başlayan fiyatlarla, yurt dışındaki favori rotalarına uçma fırsatı bu kampanyada yerini aldı. 18-19 Mart tarihlerinde alınacak biletler Almanya, İsviçre, Belçika, Bosna Hersek, Gürcistan gibi pek çok rotayı kapsıyor.