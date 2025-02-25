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Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?

Memur anne ve babalara yarım zamanlı çalışmayı başlatacak yönetmelik için düğmeye basıldı. Yönetmelik taslağına TAKVİM ulaştı. Peki kamuda sistem nasıl uygulanacak? Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimlerin kapsam dışı olması planlanıyor? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025
Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?

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    Kamuda önemli bir adım atılıyor. Özel sektörden sonra kamu görevlileri için de çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı başlıyor.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43'üncü maddesiyle hüküm altına alınan ancak yönetmelik çıkmadığı için uygulanamayan yarım zamanlı çalışmanın hayata geçirilmesi için düğmeye basıldı. Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ilişkin yönetmelik hazırlığı başladı.

    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)

    TOPLANTI YAPILDI
    Konu, Cumhurbaşkanlığı'nda ilgili bürokratların katılımıyla düzenlenen toplantıda da ele alındı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda hem kamuda esnek çalışma modellerine ilişkin alternatifler ve bunun uygulanabilirliği hem de yarım zamanlı çalışma masaya yatırıldı. Yarım zamanlı çalışmaya ilişkin yönetmelik de büyük ölçüde şekillendi. Yönetmelik taslağına da TAKVİM ulaştı. İşte taslağa göre kamuda yarım zamanlı çalışma rehberi...

    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)

    KİMLER YARARLANACAK?
    Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun; kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması ya da bir çocuğu evlat edinmesi, çocuğunun sağ olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması, kadro unvanının yönetmeliğin eki cetvellerde yer almıyor olması gerekecek.

    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)

    HANGİ SÜRELERDE YARIM ZAMANLI ÇALIŞILABİLECEK?
    Yarım zamanlı çalışma; doğum yapan memurun analık izninin (çoğul doğum ya da çocuğun engelli doğması halinde bu izinlerin), eşi doğum yapanın ise babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar olan süreyi kapsayacak. Memur bu dönemin herhangi bir periyodunda yarım zamanlı çalışmayı talep edebilecek. Bu talebi, bir ay öncesinden dilekçe ile kurumuna verecek.

    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)

    EŞLERDEN İKİSİ BİRDEN YARARLANABİLECEK Mİ?
    Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım zamanlı çalışma hakkından istekleri üzerine her iki eş de faydalanacak. Eşler, bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde yararlanabilecek.

    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)

    ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL BELİRLENECEK?
    Memur, kurumuna verdiği dilekçede çalışma zamanına yönelik tercihini de belirtebilecek. Ancak kararı amiri verecek. Memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Haftalık çalışma süresi, haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecek. Günlük çalışma 3 saatten az olamayacak. Memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi, farklı da belirlenebilecek. Yetkili amir, çalışma saatleri ve usulünde, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilecek.

    MALİ HAKLAR NASIL OLACAK?
    Yarım zamanlı çalışan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunacak.

    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)

    YÖNETMELİK ÖNCESİ GERÇEKLEŞEN DOĞUM/EVLAT EDİNMEDE NASIL UYGULANACAK?
    Memur, talebi üzerine, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yarım zamanlı çalışma dönemi içinde bu haktan yararlanabilecek.
    Hangi hallerde sona erecek? Memurun; yayımlanan yönetmelik eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarına yer değiştirme suretiyle veya naklen atanması, kadro unvanının buraya eklenmesi, çocuğunun hayatını kaybetmesi, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, normal zamanlı çalışmaya dönme talebi, çocuğunun ilköğretime başlaması ve çocuğunun ilköğretime başlamaması halinde, ilgili mevzuata göre ilköğretime başlaması gereken dönemin sona ermesi halinde sona erecek.

    Halen üzerinde çalışılan yönetmelik taslağına göre yarım zamanlı çalışmadan yararlanamayacak memurlar şöyle:

    HANGİ GÖREVLER KAPSAM DIŞINDA KALABİLİR?
    TÜM KURUMLAR:     Tüm teşkilatlarda; genel idare sınıfındaki sayman, tahsildar ve veznedar, tüm sınıflardaki şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici. Ayrıca yurt dışı teşkilatındaki tüm unvanlar

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Merkez (yurt dışı) teşkilatında görev yapan genel idare hizmetleri sınıfındaki aday konsolosluk ve ihtisas memuru, aday meslek memuru, ataşe, ataşe yard., başkatip, başkonsolos, başkonsolos yard., birinci sınıf başkonsolos, büyükelçi, büyükelçilik birinci müsteşarı, büyükelçilik müsteşarı, daimi temsilci, daimi temsilci yard., daimi temsilcilik birinci müsteşarı, danışman, elçi, elçi-daimi temsilci yard., elçi-müsteşar, hukuk müşaviri, ikinci katip, konsolos, mahalli katip, maslahatgüzar, muavin konsolos, uzman müşavir, uzman müşavir yardımcısı, üçüncü katip

    TİCARET BAKANLIĞI: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde genel idare hizmetleri sınıfındaki muhafaza memuru, gemi adamı, teknik hizmetler sınıfındaki kaptan ve makinist

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Tüm teşkilat ve unvanlar (mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı)

    MEB: Tüm teşkilattaki öğretmenler (eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı)

    MİT: Tüm teşkilat ve unvanlar (milli istihbarat hizmetleri sınıfı)

    ADLİ TIP KURUMU: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki sağlık teknikeri ve adli tıp uzmanı

    AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI: Tüm teşkilattaki arama ve kurtarma teknisyeni (teknik hizmetler sınıfı)

    DİYANET: Tüm teşkilat ve unvanlar (din hizmetleri sınıfı)

    EMNİYET: Tüm teşkilat ve unvanlar (emniyet hizmetleri sınıfı)

    JANDARMA: Tüm teşkilat ve unvanlar (jandarma hizmetleri sınıfı)

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Tüm teşkilattaki orman muhafaza memuru (genel idare hizmetleri sınıfı)

    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: Tüm teşkilat ve unvanlar (sahil güvenlik hizmetleri)

    ÜNİVERSİTE HASTANELERİ: Tüm teşkilat ve unvanlar (sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı)

    BELEDİYELER: Tüm unvan ve sınıflardaki itfaiye ve zabıta teşkilatları

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