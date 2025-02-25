Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA) EŞLERDEN İKİSİ BİRDEN YARARLANABİLECEK Mİ? Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım zamanlı çalışma hakkından istekleri üzerine her iki eş de faydalanacak. Eşler, bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde yararlanabilecek.

Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)



ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Memur, kurumuna verdiği dilekçede çalışma zamanına yönelik tercihini de belirtebilecek. Ancak kararı amiri verecek. Memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Haftalık çalışma süresi, haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecek. Günlük çalışma 3 saatten az olamayacak. Memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi, farklı da belirlenebilecek. Yetkili amir, çalışma saatleri ve usulünde, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilecek.



MALİ HAKLAR NASIL OLACAK?

Yarım zamanlı çalışan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunacak.

Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak? (AA)

YÖNETMELİK ÖNCESİ GERÇEKLEŞEN DOĞUM/EVLAT EDİNMEDE NASIL UYGULANACAK?

Memur, talebi üzerine, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yarım zamanlı çalışma dönemi içinde bu haktan yararlanabilecek.

Hangi hallerde sona erecek? Memurun; yayımlanan yönetmelik eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarına yer değiştirme suretiyle veya naklen atanması, kadro unvanının buraya eklenmesi, çocuğunun hayatını kaybetmesi, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, normal zamanlı çalışmaya dönme talebi, çocuğunun ilköğretime başlaması ve çocuğunun ilköğretime başlamaması halinde, ilgili mevzuata göre ilköğretime başlaması gereken dönemin sona ermesi halinde sona erecek.



Halen üzerinde çalışılan yönetmelik taslağına göre yarım zamanlı çalışmadan yararlanamayacak memurlar şöyle:



HANGİ GÖREVLER KAPSAM DIŞINDA KALABİLİR?

TÜM KURUMLAR: Tüm teşkilatlarda; genel idare sınıfındaki sayman, tahsildar ve veznedar, tüm sınıflardaki şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici. Ayrıca yurt dışı teşkilatındaki tüm unvanlar



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Merkez (yurt dışı) teşkilatında görev yapan genel idare hizmetleri sınıfındaki aday konsolosluk ve ihtisas memuru, aday meslek memuru, ataşe, ataşe yard., başkatip, başkonsolos, başkonsolos yard., birinci sınıf başkonsolos, büyükelçi, büyükelçilik birinci müsteşarı, büyükelçilik müsteşarı, daimi temsilci, daimi temsilci yard., daimi temsilcilik birinci müsteşarı, danışman, elçi, elçi-daimi temsilci yard., elçi-müsteşar, hukuk müşaviri, ikinci katip, konsolos, mahalli katip, maslahatgüzar, muavin konsolos, uzman müşavir, uzman müşavir yardımcısı, üçüncü katip



TİCARET BAKANLIĞI: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde genel idare hizmetleri sınıfındaki muhafaza memuru, gemi adamı, teknik hizmetler sınıfındaki kaptan ve makinist



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Tüm teşkilat ve unvanlar (mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı)



MEB: Tüm teşkilattaki öğretmenler (eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı)



MİT: Tüm teşkilat ve unvanlar (milli istihbarat hizmetleri sınıfı)



ADLİ TIP KURUMU: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki sağlık teknikeri ve adli tıp uzmanı



AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI: Tüm teşkilattaki arama ve kurtarma teknisyeni (teknik hizmetler sınıfı)



DİYANET: Tüm teşkilat ve unvanlar (din hizmetleri sınıfı)



EMNİYET: Tüm teşkilat ve unvanlar (emniyet hizmetleri sınıfı)



JANDARMA: Tüm teşkilat ve unvanlar (jandarma hizmetleri sınıfı)



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Tüm teşkilattaki orman muhafaza memuru (genel idare hizmetleri sınıfı)



SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: Tüm teşkilat ve unvanlar (sahil güvenlik hizmetleri)



ÜNİVERSİTE HASTANELERİ: Tüm teşkilat ve unvanlar (sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı)



BELEDİYELER: Tüm unvan ve sınıflardaki itfaiye ve zabıta teşkilatları

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