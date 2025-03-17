Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,55 puan artarak 10.862,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 28,41 puan ve yüzde 0,26 artışla 10.869,00 puandan başladı.

17 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 yükseldi mi? En çok işlem gören hisse... (AA)

Gün içinde en düşük 10.809,13 puanı, en yüksek 10.902,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazancıyla 10.862,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,66 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

17 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 yükseldi mi? En çok işlem gören hisse... (AA)

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,29 puan ve yüzde 0,09 kazançla 12.111,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

17 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 yükseldi mi? En çok işlem gören hisse... (AA)

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 994 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2 bin 994 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 milyon 553 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,5883 lira, satışta 36,7349 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,5094 lira, satışta 36,6557 lira olarak belirlemişti.

17 Mart piyasalarda gün sonu: BIST 100 yükseldi mi? En çok işlem gören hisse... (AA)

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2990 ve dolar/yen paritesi 148,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 70,5 dolardan işlem görüyor.