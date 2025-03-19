Bakan Uraloğlu: Çanakkale Köprüsü’nden 3 yılda 7 milyon araç geçti!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet verdiğini kaydetti. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz kara yolu bağlantısı sağlandığını aktaran Uraloğlu, "Boğaz geçiş süresi 6 dakikaya düştü. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu sayesinde yıllık 24 milyar lira zamandan, 1.3 milyar lira akaryakıttan olmak üzere proje toplam yılda 25.3 milyar lira tasarruf sağladı. Çevreye zararlı karbon salınımını ise 81 bin ton azalttık" dedi.

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