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Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL'ye inanılmaz taksit

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut kredilerinde yeni fırsatlar gündemde! Özellikle yeni evlenen çiftler için Halkbank ve Ziraat Bankası, düşük faizli konut kredisi paketleriyle dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 23:36 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 23:36
Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye inanılmaz taksit

Ev sahibi olmak isteyen yeni evli çiftlere müjde! Halkbank ve Ziraat Bankası, yeni evlenenlere özel düşük faizli konut kredisi kampanyalarını duyurdu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut piyasasında hareketlilik başlarken, genç çiftlere avantaj sağlayacak fırsatlar açıklandı.

Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye inanılmaz taksit

🏦 HALKBANK'IN YENİ EVLİLERE ÖZEL KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2.55
120 Ay Vadede Örnek Ödeme: 1 Milyon TL için aylık 26.806 TL

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Aylık eşit taksitli ödeme
Serbest ödeme
3 aya kadar ödemesiz dönem imkânı

Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye inanılmaz taksit

KİMLER BAŞVURABİLİR?

🔹 Eşlerden biri 35 yaşını doldurmamış olmalı
🔹 Başvuru sahibi veya eşi daha önce konut sahibi olmamış olmalı
🔹 Nikâh tarihi üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olmalı

Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye inanılmaz taksit

📝 EK KOŞULLAR

Halkbank kredi kartı sahibi olmak
3 adet otomatik ödeme talimatı vermek
DASK, konut sigortası, BES veya sağlık sigortalarından en az 3 tanesini yaptırmak

Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye inanılmaz taksit

📢 ZİRAAT BANKASI'NIN KONUT KREDİSİ ÜRÜN PAKETİ

Faiz Oranı: %2.59
120 Ay Vadede Örnek Ödeme: 1 Milyon TL için aylık 27.162 TL
Ekstra Şart Yok!

Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye inanılmaz taksit

🏠 DİĞER BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

📌 Kuveyt Türk: %2.68
📌 Vakıfbank: %2.69
📌 TEB & İş Bankası: %2.85
📌 Yapı Kredi & Akbank: %2.89

Fotoğraf: Halkbank

Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye inanılmaz taksit

📌 Garanti BBVA: %2.91
📌 Denizbank: %3.81
📌 ICBC Bank: %4.17
📌 Şekerbank: %5.89

Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye inanılmaz taksit

🔍 KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI!

🏡 Faizlerin düşmesiyle konut piyasasında talep artarken, fiyatlar nasıl etkilenecek? Uzmanlar, konut fiyatlarının yükselme ihtimaline karşı erken davranmanın avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye inanılmaz taksit

📌 Başvurular ve Detaylar için: Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden ya da internet sitelerinden bilgi alabilirsiniz.

Fotoğraflar: Halkbank ve AA