Yeni evlilere en düşük faizle konut kredisi duyuruldu! Halkbank 3 ay ertelemeli 1 milyon TL’ye inanılmaz taksit

Ev sahibi olmak isteyen yeni evli çiftlere müjde! Halkbank ve Ziraat Bankası, yeni evlenenlere özel düşük faizli konut kredisi kampanyalarını duyurdu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut piyasasında hareketlilik başlarken, genç çiftlere avantaj sağlayacak fırsatlar açıklandı.
🏦 HALKBANK'IN YENİ EVLİLERE ÖZEL KONUT KREDİSİ
✔ Faiz Oranı: %2.55
✔ 120 Ay Vadede Örnek Ödeme: 1 Milyon TL için aylık 26.806 TL
ÖDEME SEÇENEKLERİ
✅ Aylık eşit taksitli ödeme
✅ Serbest ödeme
✅ 3 aya kadar ödemesiz dönem imkânı
✔ KİMLER BAŞVURABİLİR?
🔹 Eşlerden biri 35 yaşını doldurmamış olmalı
🔹 Başvuru sahibi veya eşi daha önce konut sahibi olmamış olmalı
🔹 Nikâh tarihi üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olmalı
📝 EK KOŞULLAR
✅ Halkbank kredi kartı sahibi olmak
✅ 3 adet otomatik ödeme talimatı vermek
✅ DASK, konut sigortası, BES veya sağlık sigortalarından en az 3 tanesini yaptırmak
📢 ZİRAAT BANKASI'NIN KONUT KREDİSİ ÜRÜN PAKETİ
✔ Faiz Oranı: %2.59
✔ 120 Ay Vadede Örnek Ödeme: 1 Milyon TL için aylık 27.162 TL
✔ Ekstra Şart Yok!
🏠 DİĞER BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
📌 Kuveyt Türk: %2.68
📌 Vakıfbank: %2.69
📌 TEB & İş Bankası: %2.85
📌 Yapı Kredi & Akbank: %2.89
Fotoğraf: Halkbank
📌 Garanti BBVA: %2.91
📌 Denizbank: %3.81
📌 ICBC Bank: %4.17
📌 Şekerbank: %5.89
🔍 KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI!
🏡 Faizlerin düşmesiyle konut piyasasında talep artarken, fiyatlar nasıl etkilenecek? Uzmanlar, konut fiyatlarının yükselme ihtimaline karşı erken davranmanın avantaj sağlayacağını belirtiyor.
📌 Başvurular ve Detaylar için: Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden ya da internet sitelerinden bilgi alabilirsiniz.
Fotoğraflar: Halkbank ve AA