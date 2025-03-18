400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...

Taşıt sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu güncel kredi ve finansman seçeneklerini inceledik! 400.000 TL için 36 ay vadeli taşıt kredilerinde en uygun faiz oranı %2,84 ile ING Bank tarafından sunuluyor.
EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ SEÇENEKLERİ
1. Akbank Taşıt Kredisi (2. El)
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 22.012,04 TL
Toplam Ödeme: 794.733 TL
2. Garanti BBVA Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 22.362,22 TL
Toplam Ödeme: 807.039 TL
3. İş Bankası Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 22.401,28 TL
Toplam Ödeme: 808.446 TL
5. ING Bank Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 17.911 TL
Toplam Ödeme: 859.729 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 2.000 TL