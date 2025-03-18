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400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...

Taşıt sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu kredi ve finansman seçenekleri, faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. 400.000 TL için 36 ay vadeli taşıt kredilerinde en düşük ve en yüksek faiz oranlarını içeren güncel listeyi sizler için derledik.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 18:33 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 18:33
400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...

Taşıt sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu güncel kredi ve finansman seçeneklerini inceledik! 400.000 TL için 36 ay vadeli taşıt kredilerinde en uygun faiz oranı %2,84 ile ING Bank tarafından sunuluyor.

400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ SEÇENEKLERİ

1. Akbank Taşıt Kredisi (2. El)

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 22.012,04 TL

Toplam Ödeme: 794.733 TL

400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...

2. Garanti BBVA Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 22.362,22 TL

Toplam Ödeme: 807.039 TL

400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...

3. İş Bankası Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 22.401,28 TL

Toplam Ödeme: 808.446 TL

400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...

5. ING Bank Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 17.911 TL

Toplam Ödeme: 859.729 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 2.000 TL

400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...

4. TEB - Türk Ekonomi Bankası Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 22.754,17 TL

Toplam Ödeme: 821.150 TL

400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...
400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...
400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...
400.000 TL 36 Ay vadeli yeni taşıt kredisi taksitleri: ING, Akbank, Garanti, İş Bankası...