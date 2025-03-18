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Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen üç ödeme kuruluşu için Merkez Bankası harekete geçti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Pay Fix, Aypara ve İninal'ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.