Gram altın kambiyo vergisi nedir? Altın alım satım vergisi ne demek?

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ederken vatandaşlar kambiyo vergisi hakkındaki detayları merak ediyor. Yeni düzenlemeyle beraber bankadan alınan altınlarda geçerli olan vergiye ilişkin detaylar sorgulanıyor. Peki gram altın kambiyo vergisi nedir? Kambiyo vergisi kimleri kapsıyor? Altın alım satım vergisi ne demek? İşte merak edilenler.
(Takvim Foto Arşiv)
Kambiyo vergisi nedir?
15 Mart'ta yayımlanan ve fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden alımlarında alım-satım işlemleri kambiyo işlemi olarak sayılmaya başlandı. Böylece bankadan fiziki olmadan alınan gram altın, gümüş gibi emtialara yüzde 0.2 oranında kambiyo vergisi uygulanmaya başlandı.
Kambiyo tanımı, kelime anlamı nedir?
Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.
(Takvim Foto Arşiv)
Altın alım satım vergisi ne demek?
Türkiye'de kambiyo vergisi oranı yüzde 0.2 olarak belirlendi. Bu oran, döviz alım ve satım işlemleri üzerinde uygulanan vergi olarak yer alıyor ve işlemin her aşamasında geçerli oluyor. Kambiyo vergisi, döviz alım satımı işlemi yapan kişi veya kuruluş tarafından ödenir ve işlem tutarının yüzde 0.2'si kadar vergi hesaplanarak ödenir.