Gram altın kambiyo vergisi nedir? Altın alım satım vergisi ne demek?

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Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ederken vatandaşlar kambiyo vergisi hakkındaki detayları merak ediyor. Yeni düzenlemeyle beraber bankadan alınan altınlarda geçerli olan vergiye ilişkin detaylar sorgulanıyor. Peki gram altın kambiyo vergisi nedir? Kambiyo vergisi kimleri kapsıyor? Altın alım satım vergisi ne demek? İşte merak edilenler.