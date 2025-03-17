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İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis'te haftaya hesapta

Emeklilerin bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükselten düzenleme yarın TBMM Genel Kurulu gündemine gelirken, yasalaşmasının ardından sıra ödeme takvimine gelecek. Ödeme büyük ihtimalle 24-28 Mart arası yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mart 2025
İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis’te haftaya hesapta

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Başta emekliler olmak üzere 15.5 milyon kişiye ödenecek bayram ikramiyesinde artış için son viraja girildi. Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenlemenin yer aldığı yasa teklifi geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Teklif, yarın TBMM Genel Kurulu gündemine geliyor.

İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis'te haftaya hesapta (AA)İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis'te haftaya hesapta (AA)

BU HAFTA TAMAM
Bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması beklenen teklif, onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İkramiye artışının yürürlüğe girmesiyle sıra ödeme takviminin açıklanmasına gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin, "SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" açıklaması yapmıştı.

İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis'te haftaya hesapta (AA)İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis'te haftaya hesapta (AA)

KİM, NE ALACAK?
İkramiye ödemelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Tam tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emeklilere 4 bin lira ödenirken, vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira alacak. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı alana da yüzde 25 aylık oranı üzerinden bayram başına bin lira ödenecek. Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak. 2 aylık alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis'te haftaya hesapta (AA)İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis'te haftaya hesapta (AA)

DOĞUM YARDIMI BÜYÜYOR
İkramiye artışının olduğu teklife göre, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.

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