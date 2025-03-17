2025 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 3 aylık enflasyon beklentisi belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri vatandaşların yaşam maliyetlerini etkileyen önemli göstergeler arasında yer alıyor. Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Peki mart ayı endlasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler.
(Takvim Foto Arşiv)
Mart Ayı Enflasyon Oranları Ne Zaman Açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00'da açıklayacak. Enflasyon rakamları, özellikle son dönemdeki fiyat artışlarının ardında ne gibi ekonomik dinamiklerin bulunduğu konusunda büyük önem taşıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Şubat Ayı Enflasyonu: Eğitim Harcamaları Zirvede
TÜİK tarafından yayımlanan Şubat ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon oranı %39,05 olarak kaydedildi. Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,27 oranında bir artış gösterdi. Ancak dikkat çeken bir diğer detay en yüksek artışın eğitim grubunda yaşanmış olması. Eğitim harcamaları, %94,90'lık bir artışla en fazla yükselen grup oldu.