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2025 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 3 aylık enflasyon beklentisi belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık enflasyon verilerini paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz şubat ayında yıllık enflasyon oranı %39,05 olarak açıklanırken aylık bazda ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2,27 oranında artış göstermişti. Şimdi gözler mart 2025 enflasyon verilerine çevrildi.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 14:42 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 14:42
2025 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 3 aylık enflasyon beklentisi belli oldu mu?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri vatandaşların yaşam maliyetlerini etkileyen önemli göstergeler arasında yer alıyor. Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Peki mart ayı endlasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mart Ayı Enflasyon Oranları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00'da açıklayacak. Enflasyon rakamları, özellikle son dönemdeki fiyat artışlarının ardında ne gibi ekonomik dinamiklerin bulunduğu konusunda büyük önem taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Şubat Ayı Enflasyonu: Eğitim Harcamaları Zirvede

TÜİK tarafından yayımlanan Şubat ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon oranı %39,05 olarak kaydedildi. Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,27 oranında bir artış gösterdi. Ancak dikkat çeken bir diğer detay en yüksek artışın eğitim grubunda yaşanmış olması. Eğitim harcamaları, %94,90'lık bir artışla en fazla yükselen grup oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde Sektörel Farklar

Enflasyon oranındaki artışın yüksek olduğu bir diğer kategori ise gıda ürünleri. Giyim ve ayakkabı sektöründe ise %5,06'lık bir düşüş yaşandı. Sağlık alanında da %4,38'lik bir gerileme kaydedildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜFE'nin Yıllık Gelişimi: Ocak'tan Şubata Düşüş

TÜİK'in verilerine göre, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %5,03 artarken, yıllık bazda %42,12'ye gerileyerek enflasyon oranında bir düşüş yaşandı. Şubat ayında bu eğilim devam etti ve yıllık enflasyon %39,05 seviyesinde gerçekleşti.

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