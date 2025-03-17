2025 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 3 aylık enflasyon beklentisi belli oldu mu?

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Şubat Ayı Enflasyonu: Eğitim Harcamaları Zirvede

TÜİK tarafından yayımlanan Şubat ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon oranı %39,05 olarak kaydedildi. Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,27 oranında bir artış gösterdi. Ancak dikkat çeken bir diğer detay en yüksek artışın eğitim grubunda yaşanmış olması. Eğitim harcamaları, %94,90'lık bir artışla en fazla yükselen grup oldu.