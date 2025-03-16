Bu yılın ilk zammını Ocak'ta alan, gözünü Temmuz artışına çeviren emekliler, bayram ikramiyesi için de gün sayıyor. Promosyon kampanyaları da hareketlenirken, SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalaması da heyecanla bekleniyor. Bu gelişmeler sadece mevcut emekliler tarafından değil, emekli adaylarınca da yakından takip ediliyor. Bu yıl emekli olanlar hem Ocak ve Temmuz zamlarından hem de banka promosyonundan yararlanıyor. İkramiye sayısı için ise emeklilik tarihi önem taşıyor. İşte detayları...

Yeni emekliye üçlü kazanç! Kim, ne kadar alacak? Ne zaman hesaplara yansıyacak? (AA)

İKİ ZAM DA YANSIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025'e yüzde 15.75 zamlı aylıkla başladı. En düşük emekli aylığı ödemesi de aynı oranda artış yansıtılarak 14 bin 469 liraya yükseltildi. Emekliler yılın ikinci zammını da Temmuz ayında alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2025'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Yeni emekliye üçlü kazanç! Kim, ne kadar alacak? Ne zaman hesaplara yansıyacak? (AA)

Ayrıca taban aylık ödemesi de yeniden gözden geçirilecek. Yapılan bu artışlar sadece mevcut emeklilere değil, yeni emeklilere de uygulanacak. Bu yılın ilk yarısında emeklilik başvurusu yapanların aylığı, yüzde 15.75'lik Ocak zammı yansıtılarak bağlanacak. Bu kişiler, Temmuz zammından da yararlanacak. Bu yılın ikinci yarısında başvuranların emekli aylığı da hem Ocak hem Temmuz zamları uygulanarak hesaplanacak. Bu yılın ilk ya da ikinci yarısında emekli olmak, maaş hesabı açısından bir fark oluşturmayacak. Ocak'ta başvurana da Aralık'ta başvurana da aynı güncelleme katsayıları aynı zam oranları uygulanacak.

Tek fark yıl içinde alınacak maaş sayısında olacak. Yeni emekliler taban aylık düzenlemesinden de yararlanacak. Bu yıl emeklilik başvurusu yapanlara, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altındaysa aylığın başladığı tarihten itibaren 14 bin 469 lira yatırılacak. Eğer Temmuz ayında bu tutar artılırsa, bu da yeni emeklilere yansıyacak. Zam oranları yansıtılarak bağlanan aylık eğer yeni taban tutarın altında kalırsa, yeni taban tutar yeni emekliye ödenecek.

Yeni emekliye üçlü kazanç! Kim, ne kadar alacak? Ne zaman hesaplara yansıyacak? (AA)

27 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

Emekli aylığı bağlananlara banka promosyonu yolu da açılıyor. Aylık başvurusu yapılırken banka da seçiliyor. Ardından promosyon başvurusu yapılıyor. Aylık bağlandıktan sonra da promosyon hesaba yatırılıyor. En düşük emekli aylığı ödemesi 14 bin 469 lira. Bu tutarda aylık bağlanan emekliler 10 bin-14 bin 999 lira arasını kapsayan maaş dilimi için belirlenen promosyonu alıyor.

Bu da en az 8 bin lira, kampanyalara göre de 23 bin lira. Emekli aylığı 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında olanların 10 bin- 25 bin, 20 bin lira üzeri olanların da 12 bin-27 bin lira aralığında promosyon imkanı bulunuyor. Promosyonda aylık bağlandıktan sonra daha yüksek tutarlar çıkarsa, bunlar da değerlendirilebiliyor.

Yeni emekliye üçlü kazanç! Kim, ne kadar alacak? Ne zaman hesaplara yansıyacak? (AA)

ÇİFT İKRAMİYE İMKANI

Emekli olanlar, aylığının bağlanmasını takip eden dönemlerde verilen bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. İkramiye için bayramın bulunduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı hem Mart hem Nisan ayına denk geldiği için, Nisan ayında aylık bağlananlar da ilk ikramiyeyi alabilecek.

Yeni emekliye üçlü kazanç! Kim, ne kadar alacak? Ne zaman hesaplara yansıyacak? (AA)

Yani Mart sonuna kadar başvuranlar 1 Nisan itibariyle emekli olacağı için Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Kurban Bayramı ise Haziran başına denk geliyor. Bu ikramiyeyi de 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik başvurusu yapanlar alabilecek. Yani Mart sonuna kadar başvuranlar çift ikramiye yani toplam 8 bin lira alırken, Nisan ve Mayıs aylarında emeklilik dilekçesi verenler sadece 4 bin lira tutarındaki Kurban Bayramı ödemesini alabilecek. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlara ise ikramiye ödemeleri önümüzdeki yıl başlayacak.

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