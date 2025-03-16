Mart ayı SED ödeme takvimi 2025 | SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için Mart 2025 tarihleri merak ediliyor. Hak sahipleri, ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını sorgulamaya başladı.

(Takvim Foto Arşiv) Mart SED Ödemesi Ne Zaman Yatacak? SED ödemeleri, her ayın 20'sine kadar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. Mart ayı ödemeleri için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ödemelerin ay ortasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar, ödeme durumlarını e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu adresinden kontrol edebilir.