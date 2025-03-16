Mart ayı SED ödeme takvimi 2025 | SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için Mart 2025 tarihleri merak ediliyor. Hak sahipleri, ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını sorgulamaya başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için Mart 2025 tarihleri merak ediliyor. Hak sahipleri, ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını sorgulamaya başladı.
Mart SED Ödemesi Ne Zaman Yatacak?
SED ödemeleri, her ayın 20'sine kadar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. Mart ayı ödemeleri için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ödemelerin ay ortasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar, ödeme durumlarını e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu adresinden kontrol edebilir.
2025 Yılında SED Ödemeleri Ne Kadar Oldu?
2025 yılı başında yapılan güncelleme ile SED yardımı kapsamında çocuk başına ödenen miktar artırıldı. Geçtiğimiz yıl 6.360 TL olan ödeme, 7.094 TL'ye yükseltildi. Bu artış, ailelerin maddi yükünü bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçlıyor.
SED Yardımı Nedir? Kimler Faydalanabilir?
SED yardımı, ekonomik açıdan zor durumda olan ailelere sağlanan geçici bir destektir. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ebeveynlere yönelik yapılan bu destek, hem nakdi yardım hem de sosyal hizmetleri kapsar. SED kapsamında ailelere, çocuklarının akademik, sportif ve kültürel gelişimini destekleyen hizmetler de sunulmaktadır.
SED yardımı almak isteyenler, e-Devlet veya en yakın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunabilirler.