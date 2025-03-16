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AB'nin 5. ticaret ortağı Türkiye! 5 yılda yüzde 59 artış

Türkiye 2023'te olduğu gibi 2024 itibarıyla da Avrupa Birliği'nin en büyük 5'inci ortağı olmayı sürdürdü. Ticaret hacmi 5 yılda yüzde 59 artış gösterdi.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 11:25
AB’nin 5. ticaret ortağı Türkiye! 5 yılda yüzde 59 artış

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Derlenen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi söylemleri, AB'nin ticari güvenliği konusunda Türkiye'yi öne çıkardı.

Trump'ın Avrupa'ya yönelik tutumu karşısında hem ekonomik hem savunma alanında yeni ortaklar arama veya var olanları geliştirme arayışına giren AB, bu doğrultuda Birlik üyesi olmayan Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerle diyaloğu canlandırdı.

Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra ticaret politikalarında yükselen korumacılık eğilimlerinin dünya genelinde büyük belirsizlikleri ortaya çıkardığı ortamda, Türkiye'nin son yıllarda Birliğin ticaret ortakları arasındaki yeri dikkati çekiyor.

AB GEÇEN YIL 5 TRİLYON AVROYU AŞAN TİCARET YAPTI

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgiye göre, Kovid-19 salgınıyla 2020'de AB ülkelerinin, Birliğe üye olmayan ülkelerden ithalatı 1 trilyon 715 milyar avroya, söz konusu ülkelere ihracatı da 1 trilyon 932 milyar avroya geriledi.

Böylece, 2020'de AB'nin dış ticaret hacmi 3 trilyon 647 milyar avro oldu.

Salgının dış ticaret üzerindeki etkisinin azalmasıyla 2022'de AB'nin dış ticaret hacmi 5 trilyon 577 milyar avroya kadar yükselirken bu tutar bölgede yaşanan ekonomik durgunlukla beraber geçen yıl 5 trilyon 18 milyar avroya düştü.

AB'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI ABD

AB'nin en büyük ticaret ortağı konumunda geçen yıl sonu itibarıyla ABD yer alırken ticaret hacmi 864 milyar 976 milyon avro oldu.

Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin, AB ile dış ticaret hacminde ikinci sırada bulunuyor. Çin ile AB'nin ticaret hacmi 2024 sonunda 731 milyar 153 milyon avroya dayandı.

Bu ülkeleri, 504 milyar 763 milyon avroyla Birleşik Krallık, 329 milyar 850 milyon avroyla İsviçre izledi.

Türkiye de 210 milyar 783 milyon avroyla sıralamada 5'inci sırada yer buldu. Türkiye, 2023'te yeniden yükseldiği "AB'nin 5'inci en büyük ticaret ortağı" konumunu söz konusu ticaret hacmiyle 2024'te de korudu.

AB ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ 5 YILDA YÜZDE 59 ARTTI

Türkiye, son dönemde AB üyesi ülkelerle Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ve çeşitli karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerini geliştirirken ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında AB ile Gümrük Birliği'ni güncelleme müzakereleri de hız kazandı. Söz konusu girişimlerin dış ticaret rakamlarına da yansıdığı görüldü.

Kovid-19 salgını öncesi Türkiye'nin AB ile ticaret hacmi 138 milyar avro seviyelerinde iken bu tutar 2020'de 132 milyar 595 milyon avroya geriledi.

Sonraki yıllarda düzenli artış gösteren dış ticaret hacmi 2021'de 157 milyar 129 milyon avroya, 2022'de 198 milyar 408 milyon avroya ve 2023'te 207 milyar 289 milyon avroya çıktı. Geçen yıl ise ticaret hacmi 210 milyar 783 milyon avroya ulaştı. Böylece 2020-2024 döneminde Türkiye ile AB arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 59 artış gösterdi.

AB'nin geçen yıl en çok dış ticaret yaptığı 5 ülkenin ithalat, ihracat ve dış ticaret hacmi verileri şöyle (avro):

Ülkeler İthalat İhracat Hacim
ABD 333.383.828.158 531.592.195.978 864.976.024.136
Çin 517.844.484.781 213.308.017.739 731.152.502.520
Birleşik Krallık 164.547.048.908 340.216.166.277 504.763.215.185
İsviçre 135.468.996.586 194.380.966.995 329.849.963.581
Türkiye 98.407.547.158 112.375.629.380 210.783.176.538

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