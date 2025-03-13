Bakanlık duyurdu: Ailelere otobüs indirimi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Uraloğlu, ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için Bakanlık oluruyla düzenlemeye gidildiğini kaydetti.



2-4 KİŞİ İÇİN

Söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak.



Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabilecek" dedi. Yeni düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelediklerinde indirimden faydalanabileceğini vurgulayan Uraloğlu, indirimden yararlanmak için yolcuların, aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlamasının yeterli olacağını ifade etti.

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