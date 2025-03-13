PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakanlık duyurdu: Ailelere otobüs indirimi!

Şehirler arası otobüs biletlerinde "Aile Yılı" indirimi başlıyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ‘17 Mart’tan itibaren ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapılabilecek. Seyahatte en az 2 kişi olmak gerekecek ’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mart 2025
Bakanlık duyurdu: Ailelere otobüs indirimi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Uraloğlu, ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için Bakanlık oluruyla düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

2-4 KİŞİ İÇİN
Söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak.

Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabilecek" dedi. Yeni düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelediklerinde indirimden faydalanabileceğini vurgulayan Uraloğlu, indirimden yararlanmak için yolcuların, aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlamasının yeterli olacağını ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediyeler DHKP/C’ye para akıtmış! İtirafçı deşifre etti! Grup Yorum konseri, piknik, örgütle iltisaklı sinema filmi...
Ukrayna’da 30 gün ateşkes: ABD heyeti Moskova’ya gidiyor! Putin askeri üniforması ile Kursk’a gitti
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Donald Tusk’la ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Polonya ile ticaret hedefi 15 milyar dolar
Tatil yaklaştı bilet fiyatları fark attı: Fazla ücret ödemek istemeyenler o güne dikkat!
Gabriel Sara’ya hücum! Sheffield United Brezilyalı yıldızın transferi için planlar yapıyor
Siber Güvenlik Kanunu TBMM’de kabul edildi! Veri çalana saldırı yapana af yok: 8 yıldan 12 yıla kadar hapis
Ece Gürel olayında şok detaylar! Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor?
Sarıyer’de İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan’dan Polonya Başbakanı Donald Tusk’a mektup hediyesi: Barış ve dostluğun simgesi
İran lideri Hamaney Trump’ın çağrısını reddetti: Savaş tek taraflı olmaz
Başkan Erdoğan Polonya Başbakanı Donald Tusk’ı kabul etti
Başkan Erdoğan’dan İmralı heyetine yeşil ışık: Randevu isterlerse veririm | DEM Parti başvuruyu yaptı
İmamoğlu dün ikrar ediyordu bugün inkar! Yıllardır Doğu Akdeniz hikayesiyle delil kararttı: 2018’deki sözleri foyasını ortaya çıkardı
Zamanlama manidar: Gazete Duvar kapanma kararı aldı
Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? Mehmetçik Suriye’de kalmaya devam edecek
Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...