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TPAO, TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile anlaşma imzaladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ABD'nin en büyük petrol üreticilerinden Continental Resources ve 17 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren TransAtlantic Petroleum ile ortak girişim anlaşması imzaladı.

Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 00:43 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 00:43
TPAO, TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile anlaşma imzaladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile ortak girişim anlaşması imzaladığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya dair paylaşımda bulundu.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya dair paylaşımda bulundu. (Sosyal medya hesabı)Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya dair paylaşımda bulundu. (Sosyal medya hesabı)

Paylaşımında Continental Resources'un ABD'nin en büyük petrol üreticilerinden olduğuna ve TransAtlantic Petroleum'un 17 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğine işaret eden Bayraktar, TPAO'nun söz konusu şirketlerle Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesi için ortak girişim anlaşması imzaladığını kaydetti.

Bayraktar, en güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülecek projede, yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferi de sağlanacağını aktardı.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya dair paylaşımda bulundu. (Sosyal medya hesabı)Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya dair paylaşımda bulundu. (Sosyal medya hesabı)

Bu işbirliğinin Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomiye kazandırma hedefine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Bayraktar, Türkiye'de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni etti.

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