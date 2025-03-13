Aylık 11.500 TL ödeme torba yasayla geliyor! Annelere devletten çifte destek: Doğum izinleri artacak mı?

Yeni Doğum Yardım Miktarları

İlk doğum: 5 bin TL tek seferlik ödeme

İkinci doğum: Aylık 1.500 TL, toplamda 60 ay süresince

Üçüncü ve sonrası doğumlar: Aylık 5 bin TL, 60 ay süresince

Ayrıca, ikinci çocuğu olan bir anneye ilk olarak 5 bin TL verilecek ve sonrasında 60 ay boyunca 1.500 TL aylık destek sağlanacak. Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anne ise her ay 6.500 TL alacak.