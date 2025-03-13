Aylık 11.500 TL ödeme torba yasayla geliyor! Annelere devletten çifte destek: Doğum izinleri artacak mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni torba yasa ile annelere yönelik desteklerde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından hazırlanan düzenleme ile doğum yapan ailelere nakdi yardımda büyük artış yaşanacak. Ayrıca annelerin doğum izni süresi uzatılacak ve yarı zamanlı çalışma imkanları getirilecek. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları.
Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 07:51