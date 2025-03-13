Kadraj Galeri Kadraj İkon Aylık 11.500 TL ödeme torba yasayla geliyor! Annelere devletten çifte destek: Doğum izinleri artacak mı?

Aylık 11.500 TL ödeme torba yasayla geliyor! Annelere devletten çifte destek: Doğum izinleri artacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni torba yasa ile annelere yönelik desteklerde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından hazırlanan düzenleme ile doğum yapan ailelere nakdi yardımda büyük artış yaşanacak. Ayrıca annelerin doğum izni süresi uzatılacak ve yarı zamanlı çalışma imkanları getirilecek. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 07:51
Aylık 11.500 TL ödeme torba yasayla geliyor! Annelere devletten çifte destek: Doğum izinleri artacak mı?

2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından annelere yönelik destek paketleri hızla şekillenmeye başladı. TBMM'ye sunulan yeni torba yasa ile doğum yardımlarında büyük artışlar ve annelere daha fazla izin hakkı tanınması gündeme geldi. İşte aileleri yakından ilgilendiren bu yeni düzenlemelerin detayları.

Aylık 11.500 TL ödeme torba yasayla geliyor! Annelere devletten çifte destek: Doğum izinleri artacak mı?

Doğum Yardımları Artıyor: Aileler İçin Büyük Destek

Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla dünyaya gelen çocuklar için doğum yardımlarında önemli bir artış yaşanacak.

Aylık 11.500 TL ödeme torba yasayla geliyor! Annelere devletten çifte destek: Doğum izinleri artacak mı?

Ailelere yapılan doğum parasının tutarı daha önce binlerce aileyi desteklemişken artık çok daha yüksek rakamlarla ödeme yapılacak.

Aylık 11.500 TL ödeme torba yasayla geliyor! Annelere devletten çifte destek: Doğum izinleri artacak mı?

Yeni Doğum Yardım Miktarları

İlk doğum: 5 bin TL tek seferlik ödeme
İkinci doğum: Aylık 1.500 TL, toplamda 60 ay süresince
Üçüncü ve sonrası doğumlar: Aylık 5 bin TL, 60 ay süresince

Ayrıca, ikinci çocuğu olan bir anneye ilk olarak 5 bin TL verilecek ve sonrasında 60 ay boyunca 1.500 TL aylık destek sağlanacak. Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anne ise her ay 6.500 TL alacak.

Aylık 11.500 TL ödeme torba yasayla geliyor! Annelere devletten çifte destek: Doğum izinleri artacak mı?

Çocuk Sayısına Göre Ödemeler Artacak

Çocuk sayısının artması, alınacak desteği de beraberinde getiriyor. 1 Ocak 2025'ten sonra, ikinci çocuğu dünyaya getiren bir anne, toplamda 11 bin 500 TL'lik yardımla karşılaşacak.