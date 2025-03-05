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VATANDAŞLIK MAAŞI son durum! Başvuru nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman başlayacak?

AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde 2025 "Aile Yılı" kapsamında yeni destek ödemesinin başlayacağının duyurulmasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş vatandaşlık maaşı teklifiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aile bazlı bir destek sistemi olarak tasarlanan bu maaş, hane gelirleri asgari ücretin üçte ikisinin altında olan aileleri kapsayacak.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 09:08 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 09:08
VATANDAŞLIK MAAŞI son durum! Başvuru nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman başlayacak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirli vatandaşlar için yeni bir sosyal destek programı başlatacağını duyurmasıyla birlikte "vatandaşlık maaşı" kamuoyunun gündemine oturdu. Aile Destek Ödemesi'nin yerine geçecek bu yeni sistemin başvuru koşulları ve başvuru tarihi merak konusu oldu.

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Vatandaşlık maaşı, ihtiyaç sahibi ailelerin gelirlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni bir sosyal destek programıdır. Bu kapsamda, hane geliri asgari ücretin üçte ikisinin altında olan ailelere nakdi destek sağlanacaktır. Ailelerin ekonomik refahını artırmayı hedefleyen bu sistem, belirlenen kriterleri taşıyan vatandaşlara devlet tarafından sağlanacak.

AİLE BAZLI VATANDAŞLIK MAAŞI

Yapılan açıklamalara göre vatandaşlık maaşı aile bazlı bir destek sistemi olacak. Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olması sağlanacak. Eğer bir hanenin geliri bu seviyenin altındaysa, eksik kalan kısım devlet tarafından tamamlanacak. Ayrıca, ev kadınlarına emeklilik hakkı sağlanması ve milletvekillerine tanınan yıpranma payının ev kadınlarına da verilmesi planlanıyor. Şu anda bu konularla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor ve yakın zamanda yasal düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU KOŞULLARI

Vatandaşlık maaşından faydalanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekecek. Şu anki bilgilere göre başvuru koşulları şu şekilde olabilir:

🔶 T.C. vatandaşı olmak

🔶 Hane gelirinin asgari ücretin üçte ikisinin altında olması

🔶 Hanede yaşayan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması

🔶 Hanede yaşayanlardan en az birinin çalışmıyor olması

Bu kriterlere uygun olan aileler vatandaşlık maaşı için başvuru yapabilecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AK Parti yetkilileri vatandaşlık maaşı önerisini gündeme getirdi ancak başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi. Teklifin detaylarının kesinleşmesi ve resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılması bekleniyor. Yetkililerden gelecek kesin duyurular ışığında başvuru süreci resmen başlayacak.

VATANDAŞLIK MAAŞINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Bu maaştan ağırlıklı olarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması öngörülüyor. Devlet tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda;

-Hane geliri, asgari ücretin üçte ikisinin altında olan aileler

-Sosyal yardıma muhtaç bireyler

-Aylık belirli bir nakdi yardıma ihtiyacı olan aileler

bu destekten yararlanabilecek. Resmi şartların kesinleşmesiyle birlikte, detaylı bilgilendirme yapılacak.

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