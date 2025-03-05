Zirveyi tazeledi: 1 Euro kaç TL? 5 Mart anlık dolar fiyatları ne kadar oldu?

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Dolar Endeksi Düşüşte Euro Yükseliyor

Son birkaç gündür küresel ticaret savaşlarıyla ilgili belirsizlikler dolarım değer kaybetmesine neden oldu. Çin ve Kanada'nın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından dolar endeksi, 105 seviyesinin altına gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar Endeksi son üç günde yüzde 2,5 oranında bir düşüş yaşadı.