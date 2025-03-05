Zirveyi tazeledi: 1 Euro kaç TL? 5 Mart anlık dolar fiyatları ne kadar oldu?

Döviz kurlarında son dönemde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik özellikle Euro/TL'de tarihi bir zirveye yol açtı. Küresel gelişmelerin etkisiyle Euro/TL, Euro'nun ABD doları karşısında güçlenmesiyle rekor seviyeye tırmandı.
Döviz kurlarında son dönemde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik özellikle Euro/TL'de tarihi bir zirveye yol açtı. Küresel gelişmelerin etkisiyle Euro/TL, Euro'nun ABD doları karşısında güçlenmesiyle rekor seviyeye tırmandı.
Dolar Endeksi Düşüşte Euro Yükseliyor
Son birkaç gündür küresel ticaret savaşlarıyla ilgili belirsizlikler dolarım değer kaybetmesine neden oldu. Çin ve Kanada'nın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından dolar endeksi, 105 seviyesinin altına gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar Endeksi son üç günde yüzde 2,5 oranında bir düşüş yaşadı.
Öte yandan Euro, dolar karşısındaki değer kazancı ile dikkat çekiyor. Almanya'nın açıkladığı 500 milyar euro büyüklüğündeki altyapı planı ve doların zayıflaması Euro'nun yükselişini hızlandırdı. Euro/Dolar paritesi, bu hafta günde yüzde 3'ün üzerinde artışla 1,072 seviyesine kadar yükseldi ve Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Euro/TL'de Yükseliş Sürmekte
Euro/TL, yüzde 1'e yakın bir artışla 39,07 seviyesine çıkarak rekor tazeledi. Dolar/TL ise 36,44 seviyelerinde işlem gördü.
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Gözler Merkez Bankası'nın Faiz Kararında
Yurt içi piyasalarda ise gözler yarın açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda, TCMB'nin politika faizini yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirmesi bekleniyor.