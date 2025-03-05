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Mart 2025’in en yüksek mevduat faizi veren bankaları! 100 bin TL bile varsa dikkat

Merkez Bankası'nın faiz kararları doğrultusunda mevduat faizleri de değişmeye devam ediyor. Yüksek getiri arayan yatırımcılar için bankalar arasındaki faiz yarışı sürüyor. Peki, Mart 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 15:58
Mart 2025’in en yüksek mevduat faizi veren bankaları! 100 bin TL bile varsa dikkat

Son dönemde TL mevduata olan ilgi artarken, Merkez Bankası'nın politika faizinde indirim beklentisi yatırımcıların kararlarını etkilemeye başladı. Mevduat faizlerinde gerileme ihtimali, parasını sabit getiri ile değerlendirmek isteyenleri düşündürüyor.

Mart 2025’in en yüksek mevduat faizi veren bankaları! 100 bin TL bile varsa dikkat

📈 MEVDUAT YATIRIMLARINDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yeni politika faizi karanı bekleyen yatırımcılar için karar verme süreci başladı. Faiz indirimi beklentisi, mevduat faizlerinde de düşüş getirebilir. Ancak şu an itibariyle bankalar, politika faizinin üzerinde mevduat faizi sunmaya devam ediyor.

Mart 2025’in en yüksek mevduat faizi veren bankaları! 100 bin TL bile varsa dikkat

🌟 MEVDUATTA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR (1 MİLYON TL - 32 GÜN)

Banka Adı Faiz Oranı (%) Getiri (TL)
Türkiye İş Bankası 36 26.827
Yapı Kredi 39 29.063
Halkbank 39 29.063
ICBC Bank 39 29.063
Ziraat Bankası 40 29.808
Enpara 41 30.553
Vakıfbank 44 32.789
Akbank 44.5 33.162
Mart 2025’in en yüksek mevduat faizi veren bankaları! 100 bin TL bile varsa dikkat
Garanti BBVA 44.5 33.162
Denizbank 45 33.534
Burganbank ON Plus 45.5 33.906
Odeabank 47 35.024
TEB 47 35.024

Mart 2025’in en yüksek mevduat faizi veren bankaları! 100 bin TL bile varsa dikkat

🔬 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

  • Merkez Bankası, politika faizini geçmişte yüzde 50 seviyesine kadar yüceltmişti.

  • Faizler tedrici olarak yüzde 45 seviyesine kadar düşürüldü.

Mart 2025’in en yüksek mevduat faizi veren bankaları! 100 bin TL bile varsa dikkat

  • Perşembe günü yeni bir faiz indirimi daha bekleniyor.

  • Mevduat faizlerinde kademeli düşüşlerin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Mart 2025’in en yüksek mevduat faizi veren bankaları! 100 bin TL bile varsa dikkat

Fotoğraflar: AA