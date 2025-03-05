Mart 2025’in en yüksek mevduat faizi veren bankaları! 100 bin TL bile varsa dikkat

Son dönemde TL mevduata olan ilgi artarken, Merkez Bankası 'nın politika faizinde indirim beklentisi yatırımcıların kararlarını etkilemeye başladı. Mevduat faizlerinde gerileme ihtimali, parasını sabit getiri ile değerlendirmek isteyenleri düşündürüyor.

📈 MEVDUAT YATIRIMLARINDA SON DURUM