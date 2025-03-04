Borsa manipülatörlerine operasyon: 17 gözaltı! Kirli oyun nasıl kuruluyor?

Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul'da manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

SPK İNCELEDİ, SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, soruşturmanın detaylarını paylaşarak sürecin nasıl geliştiğini anlattı. Erdem, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı incelemeler sonucunda suç duyurusunda bulunulduğunu ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatıldığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA KİRLİ OYUN

Manipülatörlerin sosyal medya üzerinden yatırımcıları belirli hisselere yönlendirdiğini aktaran Erdem, "Sosyal medya hesapları üzerinden belirli hisselerin yükseleceği söylentisini yayıyorlar. Küçük yatırımcı bu hisseleri satın alırken, manipülatörler ellerindeki hisseleri onlara satıyor. Sonrasında hisseler hızla düşüşe geçiyor ve küçük yatırımcı mağdur oluyor" dedi.

SAHTE HABERLERLE PİYASAYI BOZMA TAKTİĞİ

Erdem, manipülatörlerin sadece hisse oyunlarıyla değil, piyasayı bozucu sahte haberlerle de devreye girdiğini belirtti. "Geçtiğimiz Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevden alınacağına dair asılsız bir söylenti yayıldı. Aynı şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında da yalan haberler servis edildi. Bunlar tamamen piyasayı manipüle etmeye yönelik adımlardı" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK SATIŞLARLA PİYASAYI SALLIYORLAR

Manipülatörlerin uluslararası ve yerel kuruluşları kullanarak büyük miktarlarda hisse satışları gerçekleştirdiğine de dikkat çeken Erdem, "Bu tür işlemlerle piyasanın dengesini bozuyorlar. Ancak başlatılan soruşturmayla tüm bu kirli oyunlar ortaya çıkacak" dedi.

Savcılık ve SPK'nın soruşturmasının derinleşmesiyle birlikte borsa manipülasyonlarına karışan isimlerin ve yöntemlerin daha ayrıntılı şekilde netleşmesi bekleniyor.