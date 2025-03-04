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Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının Mart ayı faiz kararını belirlemek üzere kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran FED faiz kararları dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 08:09 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 08:09
Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

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ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının ikinci faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Ocak ayında faizi sabit tutan FED'in mart ayında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Piyasalar FED'in enflasyon ve ekonomik göstergeler doğrultusunda nasıl bir karar alacağını yakından takip ediyor. İşte mart ayı FED faiz kararı ve beklentilere dair detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FED Mart Ayı Toplantısı Ne Zaman?

2025 yılındaki ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından FED faiz kararı, aynı gün Türkiye saati ile 22.00'de açıklanacak. Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında vereceği mesajlar da piyasalarda yakından izlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ekonomistlerin Faiz Beklentisi Ne Yönde?

Analistler ABD'de devam eden ekonomik göstergeler ve küresel riskler nedeniyle FED'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı konusunda farklı senaryolar üzerinde duruyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, FED'in haziran ayında yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan düşüreceği tahmin ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarının enflasyonla mücadelede önemli kazanımlar elde eden FED'in politikalarıyla çelişebileceğine yönelik endişeler piyasalardaki risk algısını artırıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yatırımcılar, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, enflasyon rakamları ve FED'in ekonomik görünüm raporu olan "Bej Kitap" gibi kritik verilere odaklanmış durumda.

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