Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının ikinci faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Ocak ayında faizi sabit tutan FED'in mart ayında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Piyasalar FED'in enflasyon ve ekonomik göstergeler doğrultusunda nasıl bir karar alacağını yakından takip ediyor. İşte mart ayı FED faiz kararı ve beklentilere dair detaylar.
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FED Mart Ayı Toplantısı Ne Zaman?
2025 yılındaki ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından FED faiz kararı, aynı gün Türkiye saati ile 22.00'de açıklanacak. Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında vereceği mesajlar da piyasalarda yakından izlenecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Ekonomistlerin Faiz Beklentisi Ne Yönde?
Analistler ABD'de devam eden ekonomik göstergeler ve küresel riskler nedeniyle FED'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı konusunda farklı senaryolar üzerinde duruyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, FED'in haziran ayında yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan düşüreceği tahmin ediliyor.