Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının ikinci faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Ocak ayında faizi sabit tutan FED'in mart ayında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Piyasalar FED'in enflasyon ve ekonomik göstergeler doğrultusunda nasıl bir karar alacağını yakından takip ediyor. İşte mart ayı FED faiz kararı ve beklentilere dair detaylar.