SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

THY'nin Kamboçya seferleri başlıyor! Phnom Penh'e ilk uçuşun tarihi belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’e uçuşlara başlıyor. Kamboçya, Güneydoğu Asya’da sefer yapılan 7. ülke, Punom Pen ise bölgede uçulan 11. şehir olacak. THY'den yapılan açıklamaya göre ilk sefer 10 Aralık'ta yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 12:12 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 12:12
THY’nin Kamboçya seferleri başlıyor! Phnom Penh’e ilk uçuşun tarihi belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Hava Yolları (THY), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e 10 Aralık'ta sefer başlatılacağını bildirdi.

Türk Hava Yolları uçağı (AA)Türk Hava Yolları uçağı (AA)

7. ÜLKE 11. ŞEHİR

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yıl sonunda başlayacak seferlerle Kamboçya, Güneydoğu Asya'da sefer yapılan 7. ülke, Punom Pen ise bölgede uçulan 11. şehir olacak.

Türk Hava Yolları uçağı (AA)Türk Hava Yolları uçağı (AA)

Hava yolu şirketi, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticarete olumlu katkı sağlaması beklenen seferlerle Uzak Doğu'daki uçuş ağında 20 şehir ve 21 havalimanına ulaşacak.

Uçuşlar, 10 Aralık'tan itibaren İstanbul'dan Punom Pen'e çarşamba, cuma ve pazar, Punom Pen'den İstanbul'a pazartesi, perşembe ve cumartesi olarak haftada 3 frekans icra edilecek.

Türk Hava Yolları uçağı (AA)Türk Hava Yolları uçağı (AA)

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Asya'daki uçuş ağlarını sürekli genişlettiklerini belirtti.

Türk Hava Yolları uçağı (AA)Türk Hava Yolları uçağı (AA)

Bölgedeki stratejik noktalarla bağlantıları artırdıklarını kaydeden Bolat, "Punom Pen uçuşları, bu hedefimizi daha da ileriye taşıyan önemli bir adım olacak. Kamboçya'ya düzenleyeceğimiz uçuşlar, hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Ayrıca, Avrupa'dan bu destinasyona uçan tek taşıyıcı olarak, bölgedeki liderliğimizi pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bahçeli Selahattin Demirtaş’tan sonra Ahmet Türk’ü aradı | Başkan Erdoğan talimat verdi... Demirtaş eşine refakat için İstanbul’a getirildi
SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır
TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Bakan Şimşek: İstikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Elebaşı Abdullah Öcalan’ın ’silah bırak’ çağrısına örgütten gelen ’ateşkes’ yanıtı İsrail’i panikletti
TEMMUZ ZAMMINA İKİNCİ VERİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? TÜİK Şubat enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti!
Getir
Özcan Deniz hakkında soruşturma: 2 ayrı suçtan ifadeye çağrıldı!
MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama
ABD basınından bomba iddia: Rusya’ya siber saldırılar durdu!
Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları
Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul’a aralıklı yağış alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu
Zelenskiy’den Trump’a çağrı: Maden anlaşmasını imzalamaya hazırız
Antalyaspor zaferi sonrası Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler! Yeni lider o
Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı!
Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
Beraberliğin faturası Okan Buruk’a kesildi: Galatasaray’ın hocası değil!
CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | Netanyahu’dan peş peşe saldırı tehdidi
Dünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacak
CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım