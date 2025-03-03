THY’nin Kamboçya seferleri başlıyor! Phnom Penh’e ilk uçuşun tarihi belli oldu

Türk Hava Yolları uçağı (AA)

Bölgedeki stratejik noktalarla bağlantıları artırdıklarını kaydeden Bolat, "Punom Pen uçuşları, bu hedefimizi daha da ileriye taşıyan önemli bir adım olacak. Kamboçya'ya düzenleyeceğimiz uçuşlar, hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Ayrıca, Avrupa'dan bu destinasyona uçan tek taşıyıcı olarak, bölgedeki liderliğimizi pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.