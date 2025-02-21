SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan BIST'teki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme

Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını açıkladı. SPK sorumlular hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

AA AA
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 22:35 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 22:43
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan BIST’teki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını bildirdi.

    SPK'nın açıklaması (Sosyal medya)SPK'nın açıklaması (Sosyal medya)


    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

    Borsa İstanbul (AA)Borsa İstanbul (AA)

    CEZA VE İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

    SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN