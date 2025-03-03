Nahçıvan’a doğal gaz sevkiyatı başlıyor!

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ihracatında Bulgaristan ve Yunanistan'ın ardından yeni bir noktanın ekleneceğini belirterek, "Nahçıvan'a doğalgaz ihracatına başlıyoruz. Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlanmış durumda. Bu hafta bu doğalgaz boru hattını, Türkiye'nin yeni bir bağlantısını da sağlamış olacağız" dedi.

Türkmen gazının ekonomik açıdan da rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye getirildiğini aktaran Bayraktar, "Dolayısıyla Türkmen gazı doğalgaz maliyetlerimizi toplamda düşürebilmek açısından önemli. Bu anlamda, Türkmen gazının Türkiye'ye gelişi çok kıymetli. Şu anda yaklaşık 1.5 milyon haneye yetecek kadar bir gazı bu sene için tedarik edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, söz konusu hacmi artırmayı hedeflediklerine işaret etti.