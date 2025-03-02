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Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi | TCMB yılın 2. faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ikinci faiz toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Piyasalar ve yatırımcılar alınacak yeni faiz kararını yakından takip ediyor. 2025 yılının ilk faiz toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45’e çekilmişti.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 14:28 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 14:29
Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi | TCMB yılın 2. faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci faiz kararını 6 Mart 2025 tarihinde açıklayacak. Saat 14.00'te duyurulacak karar, piyasalar ve ekonomi yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Ocak ayında alınan faiz indirimi kararı sonrası, TCMB'nin mart ayında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Sonu Enflasyon Tahmini Yüzde 24

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, orta vadeli tahminleri oluştururken enflasyon görünümünde kalıcı bir düşüş sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceğini belirtti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak açıklayan Karahan, 2026 yılı için yüzde 12 olan tahminlerini koruduklarını belirtti. 2027 yılında enflasyonun yüzde 8'e gerileyerek, orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

2025 yılı enflasyon tahmin aralıklarının alt ve üst sınırları yüzde 19 ve yüzde 29 arasında değişirken, 2026 yılı için bu oranlar yüzde 6 ve yüzde 18 olarak belirlendi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ocak Ayı Faiz Kararı Ne Olmuştu?

Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekmişti. Aralık ayında da benzer bir indirime gidilmiş ve böylece uzun süredir ilk kez faiz indirimi gerçekleşmişti.

Karar metninde, enflasyon eğiliminde gerileme olduğu ancak dezenflasyon süreci açısından risklerin devam ettiği vurgulanmıştı. TCMB'nin, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeye rağmen sıkı para politikası duruşunu sürdürme kararlılığı dikkat çekmişti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Merkez Bankası 2025 Yılı Toplantı Takvimi

Merkez Bankası'nın 2025 yılı içinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

6 Mart 2025

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

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