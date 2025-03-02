Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi | TCMB yılın 2. faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

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Ocak Ayı Faiz Kararı Ne Olmuştu?

Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekmişti. Aralık ayında da benzer bir indirime gidilmiş ve böylece uzun süredir ilk kez faiz indirimi gerçekleşmişti.

Karar metninde, enflasyon eğiliminde gerileme olduğu ancak dezenflasyon süreci açısından risklerin devam ettiği vurgulanmıştı. TCMB'nin, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeye rağmen sıkı para politikası duruşunu sürdürme kararlılığı dikkat çekmişti.