Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi | TCMB yılın 2. faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

(Takvim Foto Arşiv)
Ocak Ayı Faiz Kararı Ne Olmuştu?
Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekmişti. Aralık ayında da benzer bir indirime gidilmiş ve böylece uzun süredir ilk kez faiz indirimi gerçekleşmişti.
Karar metninde, enflasyon eğiliminde gerileme olduğu ancak dezenflasyon süreci açısından risklerin devam ettiği vurgulanmıştı. TCMB'nin, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeye rağmen sıkı para politikası duruşunu sürdürme kararlılığı dikkat çekmişti.
(Takvim Foto Arşiv)
Merkez Bankası 2025 Yılı Toplantı Takvimi
Merkez Bankası'nın 2025 yılı içinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
6 Mart 2025
17 Nisan 2025
19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025